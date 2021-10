Deux doyens et des bébés à l’honneur au repas des aînés à Virey le Grand.

Gilberte Regnaud 91 ans et Antoine De Lavareille 89 ans étaient avec les 95 autres aînés et 3 des 10 bébés nés entre octobre 2020 et septembre 2021 au repas organisé par le CCAS et la municipalité de Virey le Grand.

Le traditionnel repas des aînés et remise des cadeaux aux parents des bébés de l’année a eu lieu à la salle Marcel Pagnol ce samedi 11 Octobre. Guillaume Thiébaut maire de Virey et Peggy Aimé ont remis les cadeaux aux trois familles présentes avec leur bébé, Léo 1 mois et demi, Téana 5 mois et Solveig 11 mois. Ils ont remis à Gilberte, doyenne de la commune, un magnifique bouquet et à Antoine un carton dont il fera bon usage du contenu.

Le maire a remercié toutes les personnes qui ont préparé cette journée festive en soulignant que cela faisait du bien de se retrouver à nouveau, il a fait aussi quelques annonces de projets comme la création d’une résidence séniors regroupée avec un accueil petite enfance.

Le repas avait été préparé par le restaurant La Thaliette, les desserts par la boulangerie Mathis, le service était assuré par la serveuse de la Thaliette, les élus, le CCAS et 4 jeunes, Mathis, Orhan, Axel et Téoman, de la maison des jeunes. Comment ne pas agrémenter une telle journée d’un peu de musique années 60, c’est Gilbert Drigon et son groupe qui ont animé et fait danser les convives.

C.Cléaux