Rugby : Le Chatenoy Rugby Club ouvre sa saison ce dimanche

Enfin pourrait-on dire la compétition officielle reprend ses droits sur le terrain de rugby de Charréconduit avec l’ouverture à domicile contre le RC Auxonne. Après de si longs mois de non compétition les 21 clubs de séries régionales ont entamé les débats depuis le dimanche 10 octobre. Le CRC était exempt dans cette poule de 5 clubs qui à l’issue de cette phase de brassage déterminera les différents niveaux pour les poules finales qualificatives en 1er, 2e, 3e ou 4e série et ce en fonction du classement (meilleurs 1er, 2e, 3e etc…) des 4 poules engagées dans cette phase.

Chatenoy se retrouve à jouer contre deux équipes de Cote d’Or ( Auxonne et le RC Dijon) et deux équipes de Saône et Loire ( Givry-Cheilly; Saône Seille). Pour se préparer les Châtenoyens ont pu faire deux matchs, l’un contre Is sur Tille ( victoire 17 à 12), l’autre contre Verdun sur le Doubs ( match nul 19 à 19).

Volonté et motivation

Avec un effectif qualifié de 35 joueurs seniors, Chatenoy a les moyens de bien entamer la saison et l’on pourra mieux se rendre compte des valeurs dès dimanche soir.

Pour l’entraineur Guillaume Bollereaux qui avait son effectif au complet pour cet entrainement du vendredi : « On sent une volonté de bien faire de la part des joueurs et j’ai confiance pour ce match. Nous avons encore à travailler pour mettre en place certaines techniques et combinaisons, mais cela se fera avec les matchs de brassage et la volonté de chacun d’être présent aux entrainements du mercredi et du vendredi. »

De son coté le capitaine Maxime Bon on sent l’impatience d’en découdre sur le pré : « Nous sommes prêts car nous nous sommes bien entrainés la preuve encore ce soir. Le manque de match a été compensé par notre motivation de s’entrainer depuis mars 2021. De plus l’ambiance est bonne et je sais que je peux compter sur tous pour réaliser un bon premier match. »

De toute évidence l’envie est bien là de figurer en haut de cette poule de brassage, pour une place de 1er voir de meilleur second des trois autres poule. Dont acte sur le terrain et réponse, dans un premier temps, ce dimanche 17 octobre mais surtout le 16 janvier 2022 au terme de la phase de brassage.

Coup d’envoi à 15h l’arbitre de la rencontre est Mr Yannick Vieillard.

JC Reynaud