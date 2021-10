Après le lancement officiel de la Paulée qui s’est déroulé le jeudi 7 octobre à la Maison des Vins, l’inauguration de la 22e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise s’est déroulée le vendredi 15 octobre, à 17 h 00, dans le Salon d'Honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône, en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et en compagnie des deux confréries vineuses à l’origine de l’événement : la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny.

Face à une trentaine de personnes, de nombreux élus et sympathisants s'étaient donnés rendez-vous pour l’inauguration officielle de cette Paulée 2021. C’est Gilles Platret qui inaugurait l’événement devant une dizaine de vignerons.

Voici quelques extraits des discours prononcés lors de cette inauguration :

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône : « Merci de votre présence pour ce lancement de la Paulée 2021, pour ce moment très important car vous savez l’attachement que nous avons pour cet événement qui a été initié, il y a maintenant une génération [...] un événement qui a pris toute sa dimension à Chalon-sur-Saône et qui s’inscrit dans les grandes festivités chalonnaises comme on en connait d’autres qui sont un peu plus anciennes parfois : Carnaval, Chalon dans la Rue … mais aussi les ‘mongolfiades’ qui n’est pas sans liaison avec le monde du vin car c’est d’ailleurs en partenariat avec les viticulteurs, qu’elles peuvent se dérouler. C’est pour nous l’occasion de réaffirmer à quel point notre ville à plus que jamais à faire avec le vin (présentation du programme) […] Je voudrais remercier l’ensemble de nos partenaires ! Remercier chaleureusement les vignerons car vous le savez tous, la Paulée n’a qu’un sens que si elle est à l’initiative d’un rassemblement de tous les vignerons de la Côte Chalonnaise. Chalon se prête bien à cette grande fête du vin […] Alors merci encore une fois aux deux sociétés viticoles qui dès le départ ont donné naissance à cette événement. Merci beaucoup ! ».

Laurent Cognard , Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny : « Cela fait deux ans que nous n’avons pas eu l’occasion de trinquer ensemble et cela nous manque énormément ! Cette année a été compliquée dans nos vignobles et triste en terme de récolte mais que de baume au cœur que de se retrouver aujourd’hui avec le verre à la main ! Sachez que l’on est ravis de vous retrouver. Bonne Paulée à toutes et à tous ! ».

Yves de Suremain, Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey : « Merci monsieur le Maire et merci à la Ville de Chalon pour ce qu’elle fait pour la Paulée […] Vive la 22e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise ! ».

S’en suivait la cérémonie de récompense aux photographes :

Le photographe Hervé Pernot

L’auteur et photographe Jérôme Genée

Le Journaliste, bloggeur et photographe suédois, Ola Bergman

Concours de la photographie sur le thème de la vigne et du vin organisé par la ville de Chalon : 32 participants, 117 photographies proposées, 17 clichés sélectionnés pour l’exposition quai des Messageries visible jusqu’au 31 octobre.

Le Vainqueur Michel Gallois

Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône : « On savait que Chalon était une ville d’image, une ville de vin et d’Art ! […] Alors je crois que cette Paulée, elle est vraiment nécessaire en ce moment, qui sont des temps de crise, d’incertitude et par temps de crise, on a besoin de trouver nos racines et bien sûr la viticulture et la vigne sont les racines de l’art de vivre bourguignon mais c’est aussi une économie et un patrimoine inestimables. On a aussi besoin de retrouver de la joie et la Paulée, c’est ce qui vient après la peine ! La peine du métier et je vous rappelle que c’est un métier difficile car exposé aux intempéries tout au long de l’année […] Cette année, c’était une année de peine au mois d’avril avec l’épisode de gel assez dramatique, il faut le reconnaitre. Mais après la peine, il y a la joie, il y a l’allégresse et on a particulièrement besoin de ce lien social, de joie, d’allégresse et la Paulée bien évidement répond à cette attente […] Alors très bonne Paulée à tous ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B