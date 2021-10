La Fédération Française du Bâtiment et Pôle Emploi Bourgogne-Franche Comté main dans la main face à la pénurie de main d'oeuvre

Tout en ayant été impacté par la crise sanitaire, le secteur du Bâtiment a des carnets de commande satisfaisants qui génèrent des emplois et des opportunités sur tout le territoire. Pour autant les entreprises doivent faire face à une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée, due notamment à l’émergence de nouvelles compétences, liée à la transition énergétique et au développement du numérique (nouveaux modes de construction, nouveaux matériaux, analyse du cycle de vie des bâtiments, ..).



En Bourgogne-Franche-Comté, lors de la dernière enquête BMO 2020, les entreprises annoncent 6 385 projets de recrutement et estiment que 75% de ces projets sont jugés difficiles. Les raisons évoquées par les entreprises dans leurs difficultés de recrutement sont principalement : les compétences inadaptées des candidats, le volume de candidatures insuffisant, le manque d’orientation des publics vers le bâtiment.



C’est pourquoi la FFB et Pôle emploi ont décidé de renouveler leur collaboration destinée à anticiper et à répondre aux besoins de main d’oeuvre qualifiée des entreprises, en intervenant sur l’identification et la formation de publics volontaires demandeurs d’emploi.



Cet accord s’exerce dans le cadre :



De la lutte contre les discriminations, pour l’égalité des chances, la promotion de la diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

D’une mutation auquelle est confrontée le secteur en termes de transitions énergétique et numérique et de développement des pratiques autour de la santé-sécurité-accessibilité

La FFB BFC et Pôle emploi BFC associeront leurs moyens et leurs efforts autour des 5 axes suivants :

- Axe 1 : La professionnalisation des conseillers et renforcement des relations

Les deux réseaux partageront notamment : les évolutions et les besoins du secteur, les grands projets régionaux.

- Axe 2 : L’identification et l’orientation des publics

La FFB participera à des actions de présentation des métiers, des webinaires, à destination des demandeurs d’emploi et des conseillers Pôle emploi afin de sensibiliser sur leurs métiers. Pôle emploi s’engage également à mobiliser son offre de service auprès des entreprises du bâtiment : les outils de détection de candidats sortants de formation « La Bonne compétence pro », à activer son plan d’action régional en faveur des secteurs en tension, en constituant un vivier de candidats inscrits à Pôle emploi et mobilisables pour répondre aux besoins.

- Axe 3 : La promotion et attractivité des métiers

Pôle emploi, par le biais des évènements #TousMobilisés contribuera à la promotion des métiers et des entreprises du secteur auprès des demandeurs d’emploi. La FFB encouragera ses entreprises adhérentes à prendre contact avec leur agence Pôle emploi afin d’initier des contacts en local. D’autres partenaires régionaux seront également associés pour faire la promotion des métiers, des dispositifs de développement de compétences, l’offre de formation.

- Axe 4 : Le recrutement et qualification

La FFB et Pôle emploi travailleront conjointement sur les projets de recrutements des entreprises du secteur en favorisant la convergence des offres vers Pôle emploi pour une large diffusion sur le site pole-emploi.fr. Les dispositifs concourant à la qualification des demandeurs d’emploi du BTP seront mobilisés : GEIQ BTP, aides à l’embauche, alternance, et formations du Conseil régional

- Axe 5 : La communication

Le secteur du bâtiment doit démontrer son attractivité et communiquer sur ses opportunités d’emploi, pour se faire, des actions particulières de communication autour de témoignages sur les recrutements réussis seront proposés, en complément des dispositifs de communication d’ores-et-déjà existants.