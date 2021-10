Journée dépistages des cancers féminins

Une journée partenariale est organisée dans les locaux rénovés de l'Espace Santé Prévention le 19/10/2021, de 9h à 17h.

Lors de cette journée dédiée au public féminin, il sera possible :

- de rencontrer divers professionnels et d'obtenir des informations éclairées sur les dépistages organisés (cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer colo rectal)

- d'aborder les facteurs protecteurs avec une diététicienne et une éducatrice sport santé- de faire le point sur l'ouverture de vos droits avec l'Assurance Maladie

- d'échanger et de se renseigner sur les missions partenaires du Centre de Coordination de dépistages de Cancers et du Comité Départemental de la Ligue Contre le Cancer, mais également les collaborateurs du service Santé et Handicap du Grand Chalon



En présence de professionnels de santé du centre de santé départemental 71, du Centre Hospitalier William Morey, de l'Imagerie Val de Saône



Accès gratuit, dans le respect des règles sanitaires en vigueur