RASSEMBLEMENT NATIONAL - Face à la percée d'Eric Zemmour, l'heure est à la mobilisation des troupes

Ce samedi soir, à Chalon sur Saône, c'est une soixantaine de militants qui s'est retrouvée autour des députés européens, Dominique Bilde et Jérôme Rivière.

Dans le cadre de "la tournée des orateurs 50 Jours pour préparer la victoire", le Rassemblement National fait le tour des militants et sympathisants sur l'ensemble du territoire. Même si le Rassemblement National refuse officiellement de reconnaître qu'il y a le feu à la maison avec la "probable" candidature d'Eric Zemmour, l'heure est à rassurer les militants qui éprouvent une certaine séduction autour du polémiste animant ce début de campagne présidentielle.

Les cadres du parti ont été sollicités afin de limiter la propagation dans les ranges, et rassurer. Ce samedi soir, Jérôme Rivière et Dominique Bilde, eurodéputés du Rassemblement National ont arpenté en long et en large la Bourgogne, passant du coeur de la Nièvre à Chalon sur Saône.

"Il s'agit de remettre cette campagne en perspective" lance Jérôme Rivière," dans cette période agitée où les militants peuvent s'interroger". Une période qualifiée de "turbulence" par l'Eurodéputé. "Que ce soit Zemmour ou Barnier qui sera visiblement investi par les LR, ils viennent sur ce qu'on dit depuis des décennies. Nos propositions et notre diagnostic sont dressés depuis 30 ans. Et toute les connait. C'est un engagement de civilisation".

Immigration bien évidemment mais aussi pouvoir d'achat ont été au coeur de la prise de parole des eurodéputés, notamment "la mise en place d'une TVA à 5,5 sur l'essence et considérer le carburant comme un produit de première nécessité. Quand vous habitez en province, la voiture est indispensable à votre vie quotidienne".

Alors que la situation de l'hôpital de Chalon sur Saône suscite un certain nombre d'inquiètudes, Jérôme Rivière et Dominique Bilde dénoncent "les visions des agences régionales de santé préoccupées à donner une vision de rentabilité à l'hôpital public avec des fermetures de lits insupportables. La crise sanitaire est davantage une crise de l'hospitalisation plus que tout".

"On sent un appétit pour nos propositions"

"Tout le monde est en train de se mettre sur le chemin qu'on emprunte depuis des années. Le diagnostic est fait depuis longtemps. C'est la résilience qui fera notre succès" précise Jérôme Rivière, "nous sommes ceux qui parlons avec le plus de constance".

Laurent Guillaumé