"Platret, il est fort en gueule sur les estrades mais après il n'y a plus personne" pour les députés Européens

Ils n'ont pas manqué d'un petit mot de tendresse à destination du maire de Chalon sur Saône. Réagissant à ses sorties très médiatisées, l'ancien député LR des Alpes-Maritimes milite depuis de nombreuses années à des rapprochements entre le Front National et l'UMP, devenu LR entre temps. Alors sur la question des ponts permanents entre les deux structures politiques, il en connaît un certain rayon. Se réunissant à Chalon sur Saône, Jérôme Rivière a bien évidemment adressé un petit mot de sympathie à Gilles Platret, "il est fort en gueule sur les estrades mais après il n'y a plus personne. J'apprécie ce qu'il dit mais après ses mots ne sont pas en adéquation avec ses actes. Il suffit de regarder ses votes au Conseil Régional. C'est typique des Sarkozystes. Ils ne sont pas crédibles. Ces gens là prennent les Français pour des imbéciles. Qu'ils aillent au bout de leurs convictions et viennent nous rejoindre. Là on pourra changer d'avis".

Laurent Guillaumé