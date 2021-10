Retour sur le 20ème cyclo-cross des Prés Saint-Jean

Au carrefour de l'avenue Édouard Herriot et de la rue Henry Dunant, se tenait la 20ème cyclo-cross des Prés Saint-Jean, ce samedi 16 octobre de 14 heures à 16 heures.



Organisé par le VTT Loisirs Chalonnais et bien connu des amateurs de cette discipline sportive, ce rendez-vous a réuni cette année 200 coureurs venus de tous les clubs de Bourgogne Franche-Comté.



«C'est un record!», nous indique Luc Remond, président du VTT Loisirs Chalonnais.



Le club organisateur est aussi le seul de l'agglomération à accueillir les moins de 12 ans.



Deux circuits étaient prévus pour cette course régionale qui est support de la 2ème manche de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté.



Un petit circuit de 650 mètres pour les 7 à 8 ans, les 9 à 10 ans, les 11 à 12 ans (benjamins) et les 13 à 14 ans (minimes).



Un grand circuit de 2,1 kilomètres pour les 15 à 16 ans (cadets), les 17 à 18 ans (juniors), les séniors (de 19 et plus) et les masters (plus de 45 ans).



Les courses étaient commentées par Piero Lazzari, l'ancien speaker du FC Gueugnon.



Si pour Augustine de Morteau ou Yanis de Nevers, ce 20ème cyclo-cross des Prés Saint-Jean a été couronné de succès, il a surtout été l'occasion pour bon nombre de coureurs et leurs familles de passer un bon moment, entre retrouvailles et bonne humeur.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati