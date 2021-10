Manifestation anti-pass sanitaire : près de 160 personnes à Chalon-sur-Saône, selon les organisateurs

Rassemblant de moins en moins d'acteurs au fil des semaines à Chalon-sur-Saône, les manifestants anti-pass et antivax n'étaient plus que 157 pour le 14ème samedi de mobilisation. Le cortège a emprunté un nouveau parcours hors du centre-ville en raison de la Paulée qui battait son plein. Plus de détails avec Info Chalon.

Il n'aura échappé à personne que la mobilisation contre le pass sanitaire continue de faiblir à Chalon-sur-Saône.



Selon les organisateurs de ce 14ème samedi de mobilisation, près de 160 personnes — 157 pour être précis —, entre 100 et 130 selon les forces de l'ordre, ont manifesté contre le pass sanitaire et la vaccination pour certaines d'entre elles.



Le projet de loi prolongeant jusqu'au 31 juillet le recours possible au pass sanitaire a été validé mercredi en Conseil des ministres.



Le pass sanitaire sera «levé dès lors que nous le pourrons», a affirmé à l'issue du Conseil le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.



Mais l'exécutif doit «garder à disposition des mesures de freinage», a-t-il fait valoir, insistant sur la possibilité d'une reprise épidémique.



Autre point de crispation chez certains manifestants, depuis vendredi 15 octobre, c'est désormais acté, les tests de dépistage du coronavirus, PCR comme antigéniques, ne sont plus gratuits et ne seront plus automatiquement remboursés par l'Assurance maladie, sauf dans des cas très précis.



Il faut être notamment vacciné, être munis d'une prescription médicale ou être mineur. Si vous êtes majeur et non-vacciné, il n'y aura pas de remboursement, ce sera à vous de payer.



Les tests PCR coûteront 44 euros, et les antigéniques, 25 euros en semaine et 30 euros le dimanche.



Selon les estimations du Ministère de la Santé, relayées par Le Monde, plus de 150 millions de tests de dépistage ont été réalisés en France depuis mars 2020, avec une accélération observée depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire.



De plus, les autotests ne sont plus reconnus comme preuve pour le pass sanitaire, indique le ministère de la Santé dans un communiqué publié vendredi soir.



Dans les rangs du défilé de ce samedi 16 octobre, différents profils et différentes opinions, vaccinés et non vaccinés se côtoient. Tous n'ont pas forcément les mêmes convictions, mais se retrouvent, tout du moins en ce qui concerne le noyau dur, semaine après semaine dans les rues de Chalon-sur-Saône.



Après quelques prises de parole sur la Place de Beaune, le cortège a emprunté un nouveau parcours, en raison de la Paulée et de la Marche de la Fraternité, organisée à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère.



L'objectif des manifestants était le Mégarama Chalon, un lieu culturel où le pass sanitaire est exigé.



Les organisateurs et le noyau dur espèrent un sursaut de la population mais restent déterminés à poursuivre leur mobilisation contre le pass sanitaire.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati