L’AS Golf participe à Octobre rose en organisant son premier Open des Roses

Le cancer du sein concerne toutes les femmes. Y compris les golfeuses. C’est pourquoi l’AS Golf Chalon, jamais à court d’idées, a souhaité programmer à son calendrier une compétition sous le signe d’Octobre rose. La grande campagne nationale qui depuis plus de 35 ans a pour objectif d’accroître la sensibilisation à la maladie et de recueillir des fonds pour la recherche. Avec un parcours situé au milieu d’une magnifique roseraie et la couleur symbolique de l’opération étant le rose, le club chalonnais ne pouvait proposer qu’un Open... des Roses !

Repoussé d’une semaine

Organisée en liaison avec la ligue de Bourgogne Franche-Comté et en partenariat avec le comité de Saône-et-Loire, la première édition de l’Open des Roses a rassemblé vingt-sept joueuses. « On est un peu déçu, car on espérait une plus grande participation » a confié à Info Chalon Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie. « Initialement on avait programmé l’open le premier week-end d’octobre mais on a dû le repousser d’une semaine, à cause du report du championnat de France par équipes 4e division messieurs de mai à octobre, en raison de la crise sanitaire. Et malheureusement il est tombé en concurrence avec d’autres compétitions ». Néanmoins plusieurs golfs de la région étaient représentés : Château de Bournel, Le Rochat, Montceau, Quétigny, Val de Sorne, et bien sûr Chalon.

Evelyne Bouvard en évidence

Le premier Open des Roses, ouvert seulement aux seniores, à savoir aux joueuses de plus de 50 ans, a été une affaire franc-comtoise. La Bisontine Evelyne Bouvard s’est largement imposée face à la Lédonienne Claire Lise Jaquier. Les Chalonnaises Annie Poinard et Jacqueline Deliance remportant respectivement les 2e et 3e séries.

Mais l’essentiel était avant tout la cause défendue. Renaud Boucharlat, trésorier du comité départemental, a ainsi eu le plaisir de remettre à Claudine Deléaz, présidente de Toujours Femme, un chèque d’un montant de 250 €, représentant une partie des droits de jeu. Au cours d’une remise des prix à laquelle assistaient Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, Philippe Dorier, président de l’AS Golf, et Catherine Grand-Perret, membre de la commission féminines de la ligue de Bourgogne Franche-Comté.

Le cancer touche tout le monde

Après avoir remercié l’AS Golf et les golfeuses pour leur geste, Claudine Deléaz a rappelé que l’association Toujours Femme, fondée il y a 20 ans, et qui aide et accompagne les femmes atteintes d’un cancer à se réapproprier leur corps, comptait actuellement 220 adhérents. Auparavant Philippe Dorier et Dominique Melin avait tour à tour souligné que le cancer touchait tout le monde, la vice-présidente du Grand Chalon se réjouissant que le golf fasse désormais partie de la belle aventure d’Octobre rose et invitant l’assistance présente à participer le 24 octobre prochain à la course La Chalonnaise.

Et puisqu’elles étaient à l’Open des Roses, chaque joueuse s’est vue offrir... deux belles roses, après avoir reçu au départ deux balles logotées à l’intitulé de l’événement. Rendez-vous l’an prochain en octobre 2022.

Les résultats

1re série : brut : 1. Evelyne Bouvard (Château de Bournel) 22, 2. Claire Lise Jaquier (Val de Sorne) 18 ; net : 1. Claire Lise Jaquier (Val de Sorne) 31, 2. Evelyne Bouvard (Château de Bournel) 26.

2e série : brut : 1. Annie Poinard (Chalon) 18 ; net : 1. Solange Capber (Montceau) 34, 2. Annie Poinard (Chalon) 34, 3. Brigitte Meslin (Chalon) 30, 4. Danièle Metz (Chalon) 29.

3e série : brut : 1. Jacqueline Deliance (Chalon) 3 ; net : 1. Ghislaine Dague (Chalon) 31.



Gabriel-Henri THEULOT