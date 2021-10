4 blessés dont deux en urgence absolue dans un très violent choc routier sur l'A6 au niveau de Saint Ambreuil

Très violent choc routier ce dimanche soir sur l'A6 au niveau de Saint Ambreuil dans le sens Lyon-Paris peu avant 22h. Pour des raisons inexpliquées, un utilitaire est venu percuter par l'arrière une voiture et ses quatre occupants. Un important dispositif mobilisant 13 véhicules de secours et 36 sapeurs-pompiers a été déployé. Deux blessés en urgence absolue et deux autres en urgence relative ont été transférés vers les urgences du centre hospitalier de Chalon sur Saône. Le chauffeur de l'utilitaire à l'origine de l'accident est indemne. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

L.G