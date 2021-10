5e journée de Fédérale 2 : RTC 31 - Grand Dole Rugby 25, les chalonnais se rassurent

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rugby Tango Chalonnais) recevait en 5e match de championnat de fédérale 2, l’équipe de Grand Dole Rugby. Les chalonnais restaient sur deux défaites, une à domicile contre Orsay et la dernière à US RIS Orangis ! Ils devaient réagir et obtenir une victoire en terre chalonnaise pour arrêter cette spirale de défaites et ainsi rester en milieu de tableau de cette poule de fédérale 2.

En première mi-temps Chalon a retrouvé son rugby dans tous les secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu...) et c’est logiquement que la mi-temps est sifflée sur le score de 19 - 6. Sauf que voilà, un match de rugby, c’est deux mi-temps où l’on doit rester sur un même niveau de jeu. Malheureusement, les chalonnais ont perdu leur rugby pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps face à des dolois requinqués et qui commençaient à croire en leur chance de remporter la victoire en terre chalonnaise. A ce moment là, il y avait de la fébrilité côté des supporters chalonnais dans les tribunes.

Pareil du côté dolois, jouer vingt minutes contre une équipe comme Chalon, ce n’est pas suffisant et ce n’est pas le dernier essai dolois à la dernière seconde qui inquiétera les orange et blanc qui avaient creusé l’écart bien avant . Les chalonnais eux ont su se retrousser les manches quand ils étaient menacés et de nouveau pousser les joueurs de Grand Dole rugby à la faute. Ensuite, ils ont concrétisé deux nouveaux essais qui permettront à l’équipe de souffler et d’éviter un éventuel retour des visiteurs.

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps sec 14°

Vent : Sud-Nord (faible) Affluence : + de 800 personnes

Entraineurs Chalon: Rudy Leger Pour Grand Dole : Aurélien Vacheret

Adjoint de terrain Chalon : Arnaud Levasseur Pour Grand Dole : David Préciat

Arbitrage : Frédéric Orias Délégué du match : Michel Sellier

Carton blanc pour Grand Dole : V. Litzler (69’)

Changements et rentrées à Chalon-sur-Saône : Sorties de Alibert, Duc, Cottenceau et Mennwec et rentrées de Genevois, Rochey, Colubowski, Paulet (52’) et Bajard par Poujeade (54’).

Résumé de la rencontre (début du match 15 H 10)

Grand Dole a l’air de rentrer tout de suite dans son match et sur une faute de regroupement chalonnaise, obtient une pénalité cotée droit des poteaux qui sera ratée par son buteur F. Bouvier (2’). Des chalonnais qui se font sanctionnés quelques instants après, suite à un placage à deux sur un joueur adverse, pénalité plein axe transformée par F.Bouvier, Chalon 0 Grand Dole 3 (6’). Chalon arrête de reculer et se projette en avant et va obtenir un essai par Vincent Mennwec qui transperce la défense en force pour aplatir au pied des poteaux. Essai qui sera transformé par le buteur chalonnais Maxime Bajard, Chalon 7 Grand Dole 3 (8’). Chalon qui se fait punir une nouvelle sur une faute de positionnement, pénalité à 25 mètres plein axe qui sera transformée par Bouvier, Chalon 7 Grand Dole 6 (10’). Chalon décide alors d’être plus conquérant et suite à une domination de terrain qui reste toutefois stérile, une faute doloise à 35 mètres légèrement côté gauche des poteaux va permettre à Maxime Bajard de donner un peu d’air à ses coéquipiers, Chalon 10 – Grand Dole 6 (14’). Chalon continue sa maitrise et consécutivement à une touche, les chalonnais qui sont en percussions vont obtenir une nouvelle pénalité sur une position de hors jeu adverse. Une nouvelle fois Maxime Bajard va transformer la pénalité, Chalon 13 Grand Dole 6 (18’). Chalon pousse de nouveau et asphyxie les dolois qui doivent de nouveaux concéder une nouvelle pénalité pour endiguer les assauts chalonnais. Maxime Bajard ne va pas se faire prier et va transformer la pénalité, Chalon 16 - Grand Dole 6 (26’). Chalon ne lâche rien et tente par tous les moyens d’aller inscrire un essai libérateur et c’est dans ce contexte qu’une nouvelle fois, ils vont obtenir une nouvelle pénalité, transformée par Maxime Bajard, Chalon 19 Grand Dole 6 (39’).

Début de seconde mi-temps :

On comprend très vite dès le début de la 2ème mi-temps que l’entraineur adverse a du souffler dans les bronches de ses joueurs pendant la mi-temps car c’est une équipe très conquérante qui revient sur la pelouse. Il ne faut que 4 minutes pour voir l’ailier Gradelet échapper au placage du chalonnais Raphael Lebault pour aller aplatir le cuir dans l’embut coté gauche chalonnais. Essai non transformé par F.Bouvier, Chalon 19 Grand Dole 11 (44’) Grand Dole qui continue à être conquérant dans tous les secteurs de jeu va trouver une nouvelle fois la faille dans la défense chalonnaise pour mettre un essai en force plein axe par le warrior A. Thibaudot , pénalité tranformée par F.Bouvier, Chalon 19 Grand Dole 18 (52’). Le jeu vascille d’un camp à l’autre et les chalonnais qui recule dans leur camp vont se voir une nouvelle fois sanctionnés pour un ballon gardé au sol et heureusement la pénalité sur le côté gauche des poteaux ne sera pas transformée par F. Bouvier (61’). C’est chalon qui tente une nouvelle fois de prendre le large sur un regroupement face aux poteaux, le ballon est remis en retrait à Vincent Genevois qui tente le drop mais le ballon rasera le poteau droit dolois (68’). Chalon ne quitte plus désormais le terrain visiteur et se voit récompensé quand sur un maul en progression, Vivian Gonon s’échappe sur son aile et va poser le ballon dans l’embut dolois, pénalité non transformée par Maxime Bajard, Chalon 24 Grand dole 18 (70’). Les tangos rassurés vont camper dans le camp dolois et alors que les visiteurs tentent de remonter par une succession de passes, ils vont se faire contrer à la ligne des 20 mètres par Raphael Lebault, qui file en direction du milieu des poteaux dolois pour aplatir le ballon ovale. Essai qui sera transformé par Maxime Bajard, Chalon 31 Grand Dole 18 (74’). Les dolois qui ont la tête sous l’eau à ce moment là vont passer quelques temps à se remobiliser mais sur un ultime baroud d’honneur et au bout de plusieurs assauts répétés, c’est Gardes en force qui va aller aplatir le cuir à côté du poteau gauche chalonnais. Essai qui sera transformé par F. Bouvier, Chalon 31 Grand Dole 25 (80’). L’arbitre sifflera la fin de la partie et montrera le chemin des douches !

Analyse journalistique : Toute l’équipe de Chalon est à féliciter sur ce match pour avoir réagi quand l’adversaire revenait au score et se montrait dangereux. On a aimé aussi l’esprit de défense de la 1ère mi-temps, les chevauchés de Gonon, Bajard et les percussions Bertheau.

Après la rencontre, l’ex chalonnais et entraineur de Grand Dole Aurélien Vacheret s’est confié à info-chalon : "On a été absents des débats, apathiques et léthargiques surtout en 1e mi-temps. On doit être beaucoup plus consistants et faire un match entier comme les 20 premières minutes de la seconde mi-temps. Ensuite, on fait des grosses conneries que l’on ne doit pas faire à ce niveau là. Il faut que l’on se remette en question car c’est des matchs que l’on est en capacité de gagner et que l’on ne gagne pas, donc c’est très regrettable ! On sait que Chalon, c’est une très belle équipe qui a des valeurs et qui est courageuse chez elle mais je pense néanmoins que l’on était en capacité de faire beaucoup mieux. Nous aussi, on a une belle équipe par contre le contenu n’est pas assez suffisant!".

Clin d’œil à la Bandas de la tour du Pin,

Au sponsor du club, Benoit Leguay-Conrard ‘La Maison Des Travaux’ située 9 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B