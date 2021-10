Inauguration du terrain synthétique Jean-Pierre Bouillin sur le pôle foot du stade Léo Lagrange

Dimanche 17 octobre 2021, à 14h, au Stade Léo Lagrange 71100 Chalon-sur-Saône, en avant première du 5ème tour du match de coupe de France FC Chalon (Régional 1) contre Fauvernay (Régional 2), avait lieu l’inauguration du terrain synthétique Jean-Pierre Bouillin.

Sur place, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon,1erVice-président du Conseil Départemental de Saône-et-Loire, assisté de Dominique Melin, Vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, avait convié Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Philippe Finas, Adjoint en charge des sports et Olivier Grosjean, Conseiller Communautaire délégué du Grand Chalon au développement des équipements sportifs, Gilles Vechambre, Directeur des Sports à la ville et au Grand Chalon ... de nombreux élus mais aussi Pascal Jacques, Président du FC Chalon assisté des dirigeants du club, Driss Essabar, Président du club des ACF et ses dirigeants, ainsi que les présidents de la Ligue Régionale de Football de Bourgogne Franche-Comté, jeunes des écoles de football, amis, supporters et sympathisants des deux clubs, à participer à l’événement.

Dans un premier temps le voile était levé sur le nom de cette nouvelle infrastructure sportive, 'terrain Jean-Pierre Bouillin', devant le frère de ce dernier.

Ensuite le traditionnel ruban était coupé par Sébastien Martin !

S’en suivait la cérémonie des discours.

Le match pouvait alors commencer !

Pour information : le terrain synthétique est d’une surface de 105 mètres x 68 mètres (de niveau 5), il permet d’accueillir les entrainements et les compétitions jusqu’au deuxième niveau régional organisés par le Football Club Chalonnais (FCC) et l’Association Chalonnaise de Football (ACF) . Le coût des travaux s’élève à 590 442,50 euros HT et 708 731 TTC. Pour ce projet la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’entreprise SOHO Atlas Ingéniérie et Pack Ingéniérie (69 Lyon).

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B