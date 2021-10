Victoire 40 à 10 contre Auxonne, Châtenoy entame bien le championnat

Face à une équipe d’Auxonne valeureuse, le Chatenoy Rugby Club a su gérer son match en première mi-temps laissant penser à une seconde mi-temps de bonne facture, ce ne fut pas le cas pour diverses raisons.

La première mi-temps a fait voir de bonnes constructions de jeu : conquêtes en mêlée, bons lancements de la ligne de trois quarts faisant se concrétiser par 4 beaux essais, 3 transformations et voir un « planchot » inscrire un 26 à 10 à la mi-temps.

La seconde mi-temps a été marqué par moins d’intensité de jeu sans doute dû à une volonté arbitrale de ne pas voir ce même panneau d’affichage avec une score trop important pour protéger quelque peu l’équipe d’Auxonne venue avec 16 joueurs, dont un qui a du sortir dès le début du match sur claquage.

A ce petit jeu les Châtenoyens ont dû subir les assauts d’une équipe redevenue volontaire en harcelant sans succès la ligne de but châtenoyenne. La défense du CRC s’est montrée une nouvelle fois intraitable se sortant par deux fois des griffes de l’adversaire en allant inscrire deux essais qui seront transformés et voir le score final atteindre un 40 à 10. Une seconde mi-temps ou Chatenoy a dû jouer à 13 suite une grosse partie du temps à cause de cartons blancs techniques et de deux cartons jaunes dont il ne nous appartient pas de juger la cause ayant entrainé la décision arbitrale !

Un premier match de Championnat qui a cependant permis d’étalonner des valeurs individuelles et de se rendre compte qu’il y a encore du travail à faire particulièrement en matière de touches ou certains placements dans les lignes arrières pour que le ballon aille au bout. Cela se mettra au point lors des entrainements du mercredi et du vendredi.

Dimanche prochain se sera sans doute une autre histoire puisque Châtenoy se déplace au RC Dijon, battu 32 à 3 chez les voisins de l’Entente Givry - Cheilly. Un match ou il faudra continuer à jouer collectif et entreprenant ce que les locaux savent faire et l’ont montré pour ce premier match de poule de brassage ou le classement sera plus compréhensible après la journée du 14 novembre, fin des matchs aller.

JC Reynaud