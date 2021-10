ACCIDENT PRODUIT CORROSIF SAINT REMY - France Nature Environnement réagit

ACCIDENT AU CARREFOUR DE DROUX LE 17 OCT 2021 :

les risques liés aux transports dangereux sur la sellette

Un accident s’est produit le dimanche 17 octobre à 5h 30 du matin au carrefour de Droux : un camion

transportant des produits toxiques (1) est entré en collision avec une voiture . La préfecture a mobilisé une

entreprise spécialisée de l’Ain puis le centre opérationnel de S& L pour traiter la situation, les risques de

pollution de la Corne, voire de la Saône, étant importants. Les puits de captage du champ des Pasquiers étant

concernés.

Il faut savoir que carrefour de Droux est à la fois l’aboutissement de l’entonnoir de forte circulation

qu’est la RCEA, et une zone particulièrement sensible à toute pollution des sols et de l’eau (2). De plus en

plus de camions utilisent la RCEA, dont une partie sont des transports dangereux alimentant les zones

industrielles du Grand Chalon ( Saôneor, zone portuaire sud , ..) et franchissant la Saône. Ces transports

dangereux font normalement l’objet d’une réglementation spécifique (3)

Cette réglementation a-t-elle été respectée ? On est en droit d’en douter. Les transports dangereux sont

théoriquement interdits le dimanche, sauf « dérogation exceptionnelle » impliquant donc une connaissance

de ce transport par les autorités. Les camions avaient-ils des plaques indicatives ? Apparemment, non.

Les maires des communes avoisinantes concernées ( Lux, St Rémy, …) avaient-ils été informés du passage

passage? Non plus. Un plan de prévention des risques mobiles existe-t-il ? Personne n’est au courant.

Nous savons pourtant qu’en matière de transports dangereux, la prévention par l’information est un

élément déterminant de réduction des risques sanitaires (eau potable) et environnementaux. Les sites

industriels du Grand Chalon – dont 7 sites SEVESO - sont alimentés par de nombreux camions. Le camion

accidenté transportait quel type de produit ? Pour aller livrer qui ? Secret industriel ?

Les conséquences sur l’environnement (puits et plans d’eau, zones humides…) doivent également faire

l’objet d’un suivi sur la biodiversité sur un périmètre suffisant...et la pêche suspendue jusqu’aux résultats.

L’État doit remplir sa mission de protection dans la transparence. Les contrôles routiers prévus par la loi doivent être régulièrement effectués, particulièrement sur la RCEA, les négligences et entorses sévèrement

Sanctionnées, l’information partagée avec les élus et les citoyens….pour une meilleure prévention.

Les citoyens ont le droit de savoir quels risques ils encourent, comment les éviter, à tout le moins

comment s’y préparer au mieux



Pour FNE 71, le porte-parole

T.GROSJEAN