Les Rencontres France Parkinson auront lieu le 23 octobre à Chalon-sur-Saône

Pour lutter efficacement contre la progression de la maladie de Parkinson, il est essentiel que les malades puissent rester en mouvement et se socialiser. Dans le contexte des confinements successifs liés à la chronicité de la crise sanitaire, l’absence de relations sociales et les difficultés à entretenir leur mobilité ont pu retentir fortement sur leur santé physique et mentale.

En 2021, le rendez-vous annuel des Rencontres France Parkinson organisées dans toute la France par les comités de l’association, fédérant les malades, proches et professionnels de santé, a donc plus que jamais sa raison d’être : ces rencontres permettront, au travers d’une quarantaine d’événements départementaux, de rompre l’isolement des personnes touchées par la maladie de Parkinson, et de leur apporter de l’information, des conseils et du soutien pour améliorer leur quotidien.

Les Rencontres France Parkinson dans le département de la Saône-et-Loire auront lieu le 23 octobre à Chalon-sur-Saône, de 14H00 à 17H30



Rendez-vous au SSR Marguerite Boucicaut, située au 2 avenue Pierre Mendès France, 71100 Chalon-sur-Saône



Au programme de ces rencontres inédites :

Conférence « Vivre avec Parkinson »

Animée par le Docteur Gwendoline Dupont, neurologue au CHU de Dijon



Accompagnement à domicile (MNE nord-ouest 71)

Animé par Corinne Duband, infirmière coordinatrice

Présentation de la plateforme de répit (Réseau des aidants nord 71)

Animé par M. Raphaël Leichner, psychologue

L'activité physique adaptée, indispensable au mieux être

Animé par Léa Terreau, animatrice