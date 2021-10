Les métiers de l'accueil du lycée Emiland Gauthey en mode organisateurs

Sous l'impulsion des professeurs Barbotin et Chtiti, les 1ere BAC PRO des métiers de l'accueil du lycée Emiland Gauthey ont renouvelé une expérience qui était tombée en désuétude depuis quelques années. De A à Z, les lycéens professionnels ont mené leur barque pour réaliser cette opération pédagogique à destination notamment des CAP et seconde Bac Pro en vue de les préparer aux entretiens d'embauche, à la rédaction de leurs CV et lettres de motivation. Une douzaine d'entreprises du bassin chalonnais a répondu à l'invitation des élèves organisateurs afin de placer les élèves en situation réelle. Une belle opération permettant de placer les élèves face à des situations concrètes.

Laurent Guillaumé