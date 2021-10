COVID19 - Vacciné ou pas... La Lettonie reconfine sa population pour un mois

Le Premier ministre letton Krisjanis Karins a annoncé un reconfinement du pays jusqu'au 15 novembre. La mesure ne fera pas de distinction entre personnes vaccinées et non-vaccinées.

L'annonce est tombée ce lundi. Un confinement qui débutera ce jeudi pour s'étaler jusqu'au 15 novembre pour le moment. Seuls les commerces dits essentiels resteront ouverts ainsi que les activités impossibles à réaliser en télétravail. L'école reprendra les cours à distance en dehors des plus jeunes autorisés à se rendre dans leurs établissements scolaires. La décision concerne les non-vaccinés... et les vaccinés. Contrairement à d'autres pays européens, la Lettonie affiche un taux de vaccination inférieur aux 50 % et les indicateurs sanitaires repartent à la hausse.