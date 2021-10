Les experts-comptables de Bourgogne-Franche Comté et Pôle Emploi signent une convention de collaboration

4 axes de collaboration ont été retenus par les partenaires signataires de la convention, à savoir organiser l’échange d’informations entre les deux organisations, mettre en oeuvre un principe d’organisation de travail pérenne entre les deux structures, développer conjointement une stratégie d’intervention autour de la création d’entreprise et définir une stratégie de communication conjointe

Plus particulièrement sur le champ de la création d’entreprise

L’ordre des experts-comptables a créé un dispositif intitulé « Business story, votre projet a rendez-vous avec un expert-comptable » au travers duquel les experts comptables partenaires offrent trois rendez-vous personnalisés aux porteurs de projet. Les conseillers Pôle emploi seront informés de ce dispositif et le porteront à la connaissance des demandeurs d’emploi ayant un projet de création avancé, considérant que la rencontre d’un expert-comptable au plus tôt dans le processus de création est un atout considérable dans la réussite de leur future entreprise.



Et de l’appui auprès des entreprises à la recherche de nouvelles compétences :

Cette convention vise également à favoriser la connaissance et la mobilisation des outils et dispositifs proposés par le plan de relance. En complément, l’’ordre des experts-comptables s’engage à inciter ses membres à déposer leurs offres d’emploi auprès de Pôle emploi, afin de pouvoir bénéficier de l’appui et l’accompagnement d’un conseiller dédié entreprise.