COVID19 - Un taux d'incidence en nette croissance en Saône et Loire... mais les indicateurs restent bons

Avec le retour des temps d'automne et des variations de température, la circulation plus rapide du virus paraît d'ores et déjà entendue. Attention toutefois à la seule interprétation du taux d'incidence.

En Bourgogne-Franche Comté, la Saône et Loire est le département qui connait la plus forte progression du taux d'incidence en l'espace d'une semaine. Une croissance qui est à prendre avec beaucoup de prudence et bien sûr à relativiser. Certes, c'est bien la démonstration que le virus circule mais pas la peine d'aborder le sujet avec un ton alarmiste. Il est recommandé de se connecter sur le site covidtracker pour avoir des indicateurs sanitaires comparatifs. Plutôt que de laisser entendre ici ou là une détérioration de la situation, il est plus opportun de parler ici d'une situation totalement sous contrôle au regard des seuls éléments chiffrés. Le nombre de personnes admis en réanimation ou le pourcentage de lits de réanimation occupés suffisent à eux seuls pour apaiser d'éventuels inquiétudes... Alors on se détend ! Pour autant, il est vivement recommandé de respecter le maintien des gestes barrières et notamment le lavage des mains, vrai outil face à la COVID19.

Laurent Guillaumé