Au Creusot, le maire dénonce la différence de traitement entre l'hôpital de Chalon sur Saône et Le Creusot... le député Rebeyrotte rappelle que l'hôpital est privé

David Marti a dénoncé la différence de traitement entre les hôpitaux de Chalon sur Saône et celui du Creusot chez notre confrère creusot-infos, même si les comparaisons ne sont pas comparables. Chalon sur Saône étant l'hôpital pivot de tout le Groupement Hospitalier du Nord Saône et Loire avec en plus l'absorption de l'activité chirurgicale après la fermeture de la chirurgie à Montceau les Mines. Il y a parfois des comparatifs compliqués à faire... Ce mercredi matin, c'est le député de la circonscription qui a tenu à préciser les choses.

Communiqué de Rémy Rebeyrotte

Le Segur de la santé est un plan destiné à L'HÔPITAL PUBLIC pour améliorer la situation des personnels, effacer en partie la dette et l'aider dans ses investissements. Tout le monde reconnait le retard pris et accumulé pendant des décennies en la matière.



L'HOTEL-DIEU, de statut privé non lucratif, ne relève pas normalement de ce dispositif, mais le Premier Ministre a accepté qu'une enveloppe soit mise à disposition du secteur privé des lors qu'il remplit des missions d'intérêt général, ce qui est le cas de l'HOTEL-DIEU...d'où le soutien obtenu qui n'exclut pas d'autres apports hors Segur.



Dans ce cadre, le Directeur de l'Hôtel-Dieu, en lien avec David Marti, m'a sollicité le 12 octobre pour un autre projet tout aussi important. Bien sûr, comme je l'ai toujours fait, je lui apporterais tout mon soutien car l'Hôtel-Dieu a aussi besoin d'être soutenu et il joue un rôle majeur dans l'équilibre des soins du nord Saone et Loire.



Remy Rebeyrotte, Député.