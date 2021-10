Grimpattitude71 pour atteindre les sommets

La Maison des Sports de Chalon-sur-Saône accueille une nouvelle association sportive : Grimpattitude71. Pour l'heure, ce club d'escalade pour adultes et enfants compte près d'une trentaine de membres. Plus de détails avec Info Chalon.

Parfois appelée varappe ou grimpe, l'escalade est une activité physique qui consiste à grimper sur des parois. Elle se pratique dans une salle spécialement équipée ou en extérieur sur les reliefs naturels (rochers, falaises, montagnes…).



Depuis quelques années, la popularité de ce sport a fortement augmenté et nombreuses sont les villes qui ont vu s'ouvrir des murs d'escalade en salle. Autrefois activité réservée à quelques passionnés, l'escalade s'est démocratisé chez les plus jeunes comme chez les personnes plus âgées.



La force physique faisant partie des éléments indispensables au grimpeur, terme par lequel on désigne le pratiquant de ce sport, sa pratique développe les muscles des bras, des cuisses, des épaules, mais également ceux du dos, des mollets et la ceinture abdominale.



De plus, le travail de l'équilibre est important et permet de développer la souplesse, l'agilité et l'endurance.



Enfin, l'escalade est une école de concentration, de stratégie, d'anticipation et de dépassement de soi.



Possédant un grand mur d'escalade, la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône accueille depuis la rentrée une nouvelle association sportive : Grimpattitude71.



Faisant partie de la Fédération Française de Montagne et Escalade (FFME), le club d'escalade compte trois entraîneurs, à savoir Jean-François Le Herpeur, lequel en est son fondateur et président, Daniel Barbier et Valentin Bocquillon.



Nous nous sommes rendus mercredi après-midi à la Maison des Sports à la rencontre des petits grimpeurs de cette toute jeune association.



Pour l'heure (et sans promotion), le club compte 19 enfants et 10 adultes.



Mais attention, ne vous fiez pas à leur âge, certains jeunes évoluent déjà en compétition auprès de l'équipe départementale de la FFME.



«Des sections adultes seront programmées à partir du mercredi 10 novembre de 19 heures 30 à 21 heures 30», indique le président du club.



«Nous avons eu un très bon accueil de la part de la municipalité et de la Maison des Sports, nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité», ajoute ce dernier, plein de reconnaissance.



À côté des entraînements en salle les mercredis et les vendredis, des sorties "falaise" pour adultes et enfants sont prévues tous les week-ends avec prêt de matériel.



En attendant, nos onze petits grimpeurs présents le jour de notre venue, et dont certains étaient encore en période d'essai, ont passé un agréable moment et n'ont qu'une idée en tête : revenir à nouveau pour s'entraîner.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :

Adresse

Grimpattitude71

13 Rue Ernest Renan

71100 Chalon-sur-Saône

---

La Maison des Sports (lieu d'entraînement en salle)

2 Rue du 11 Novembre 1918

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires

Mercredi de 16 heures 30 à 18 heures 15/ de 18 heures 15 à 20 heures

(section adultes) de 19 heures 30 à 21 heures 30

Vendredi de 17 heures 30à 19 heures 15.

Contact

Tél. : 06.81.03.79.45

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : Grimpattitude71

Site Internet : grimpattitude71.clubeo.com