Le Cellier Saint Vincent, votre cave du centre historique de Chalon, c'est un agréable moment de découvertes et de convivialité. Cette année encore, son équipe dynamique et passionnée, saura vous accompagner dans le choix de meilleures bouteilles pour les fêtes de fin d'année.

Parmi un très large choix de vins et spiritueux, vous pouvez déjà découvrir quelques nouveautés dénichées pour votre plaisir et celui de votre entourage. D'ailleurs pour la première fois, nous proposons un calendrier de l'avant avec une sélection de bières locales.

Notre deuxième magasin, l'Echoppe Saint Vincent, vous propose un large choix d'articles pour magnifier vos plus belles bouteilles.



Le Cellier Saint Vincent, c'est aussi des dégustations à thème deux fois par mois, des dégustations à domicile, des livraisons en France et à l'étranger mais aussi la possibilité de faire vieillir vos plus belles bouteilles dans notre cave. Pour les entreprises, nous proposons des coffrets cadeaux pour la fin d'année, de quoi faire plaisir à ses clients ou collaborateurs.

Retrouvez plus d'informations sur notre site www.celliersaintvincent.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Cellier Saint Vincent- 12, place Saint-Vincent- 71100 Chalon-sur-Saône – Tél. : 03 85 48 78 25 ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 15 et 14 heures à 19 heures 15, le samedi non stop de 9 heures 15 à 19 heures 15 et le dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30.

