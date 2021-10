La médiathèque l'arob@se en partenariat avec l'association Lux en fête organise la troisième édition de son salon du livre.

Il se tiendra le dimanche 21 novembre 2021 à la salle polyvalente Georges Dumont à Lux. Entrée gratuite de 10h à 18h.

Pour cette nouvelle édition, une trentaine d'auteurs de tous horizons littéraire seront présents.

Quatre temps forts sur la journée avec des ateliers enfants et adultes ainsi que témoignage et discussion.

Nouveauté pour cette année, un concours de dessin pour les enfants de 3 à 15 ans sur le thème “Dessine-moi la nature”. Vote par les visiteurs du salon.

Et concours de nouvelles sur le thème “Une belle histoire...” nouvelle à déposer à la médiathèque

Nomination des lauréats de ces 2 concours lors du salon du livre à 17h