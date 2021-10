Grand Besançon Métropole et La Vallée de la Grosne décrochent le label Territoire Engagé Transition Écologique 2021

L’ADEME met en lumière le rôle des collectivités locales dans la lutte contre les atteintes à l’environnement à travers le live LinkedIn du 19 octobre. En effet, parce qu’ils sont en mesure d’agir, directement ou indirectement sur la moitié des sources d’émission des gaz à effet de serre, l’engagement des territoires est capital.

La Bourgogne-Franche-Comté a été choisie pour présenter et illustrer concrètement ce label lors du live : Blandine Aubert, directrice régionale de l’ADEME, et Catherine Pegon, présidente du SIRTOM de La Vallée de la Grosne (71) témoignent en direct.

Le label Territoire Engagé Transition Écologique est issu de la fusion entre les labels Climat-Air-Énergie (Cit’ergie) et Économie Circulaire (ECi). En les réunissant sous une bannière commune, l’ADEME donne ainsi une meilleure visibilité à la diversité des angles d’attaque offerts aux collectivités. En Bourgogne-Franche-Comté, deux territoires sont d’ores et déjà labellisés.

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE PRIORISE L’ALIMENTATION DURABLE

Grand Besançon Métropole est labellisé Territoire Engagé Transition Écologique. Réellement transverse, le label Territoire Engagé Transition Écologique aide Grand Besançon Métropole à articuler ses différentes initiatives pour réduire les dérèglements climatiques et protéger les habitants de leurs impacts les plus extrêmes. Parmi toutes les actions conduites dans ses domaines de compétences en lien avec la transition écologique, l’une des actions remarquable de la communauté urbaine porte sur sa contribution au renforcement d’une

filière locale. Des passerelles jetées entre les acteurs professionnels et des ateliers culinaires ouverts aux habitants permettent en effet le développement des circuits courts et une meilleure valorisation du terroir de proximité.

Lorine Gagliolo est la Vice-Présidente de Grand Besançon Métropole, en charge « particulièrement attentifs à assurer un véritable ancrage de cette politique sur notre territoire. In fine, et je pense que c’est ce que le label récompense, c’est bien une alimentation saine, durable et accessible au plus grand nombre qui est recherchée. Les 500 participants à nos animations grand public ne s’y sont d’ailleurs pas trompés ! »

Le label encourage toutes les actions en faveur de la mobilisation et de l’implication des acteurs économiques du territoire et des représentants des citoyens.

ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE DANS LA VALLÉE DE LA GROSNE

Basé à Cluny, le SIRTOM dispose d’une compétence unique « gestion des déchets ». Le syndicat de la Vallée de la Grosne est labellisé Territoire Engagé Transition Écologique, en particulier pour son programme ‘’zéro déchet zéro gaspillage’’, lancé en 2015. Ce programme accompagne les collectivités volontaires dans la facilitation de l’économie circulaire auprès de l’ensemble des acteurs locaux.

Catherine Pegon est la présidente du SIRTOM de la vallée de la Grosne. « Le programme ‘’zéro déchet zéro gaspillage’’ fédère de nombreuses initiatives, portées par des acteurs locaux aussi divers que des entreprises, des associations, des commerces et même des administrations. Par

exemple, nous accompagnons un projet de laboratoire de transformation alimentaire pour les invendus des grandes surfaces, l’expérimentation d’un broyage itinérant des branchages dans les communes du territoire ou la distribution aux habitants à tarif préférentiel de poulaillers fabriqués localement et garnis de 2 poules ».

Mais Zéro déchet zéro gaspillage, c’est aussi la promotion de la réparation, l’organisation de la consigne des contenants en verre ou encore la responsabilisation des hébergeurs touristiques et des festivals.

CIT’ERGIE ET ECI FUSIONNÉS DANS

TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’ADEME décide de globaliser sa stratégie d’incitation des territoires à l’amélioration continue au profit de la transition écologique. En effet, il est reconnu que les collectivités sont conduites à intervenir sur de nombreux fronts et qu’un enjeu fort est la cohérence des politiques conduites.

C’est pourquoi le programme Territoire Engagé Transition Écologique fédère les anciens labels Climat-Air-Énergie (Cit’ergie) et Économie Circulaire (ECi). L’objectif poursuivi est d’apporter encore plus de visibilité à l’action des territoires, aux yeux des acteurs de terrain comme à ceux des habitants des collectivités mises en avant pour l’exemplarité de leur engagement.

Inspiré par la méthode développée par l’European Energy Award (EEA), le programme Territoire Engagé Transition Écologique est fondé sur l’évaluation indépendante des collectivités. Et surtout sur la conception d’un plan d’action qui vient baliser une trajectoire pluriannuelle de progrès. Un nombre d’étoiles acte la réalité de la progression.

Les actions sur lesquelles les collectivités territoriales sont le plus attendues concernent notamment :

• La performance énergétique des bâtiments publics et privés • Les mobilités durables

• Les énergies alternatives aux énergies fossiles

• La réduction, la collecte et la valorisation des déchets

• L’exemplarité des commandes publiques

• La sobriété dans la gestion des ressources naturelles