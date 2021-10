Verallia Chalon et les organisations syndicales s'engagent sur la question du handicap

L’usine Verallia de Chalon-sur-Saône signe un accord avec les trois organisations syndicales représentatives de son site (UNSA, CGT et CFDT) : un engagement sur le handicap, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations sociales du Groupe.

Suite à la présentation de la feuille de route RSE du Groupe en début d’année, Verallia a pour objectif de doubler le ratio de ses collaborateurs en situation de handicap travaillant sur ses sites d’ici 2025, pour atteindre 6%.

« Nous sommes fiers de la signature de cet accord qui contribue aux ambitions RSE de Verallia. Cela témoigne d’une volonté partagée des organisations syndicales et de la direction à travailler conjointement à l’inclusion au sein de nos environnements de travail » souligne Fabienne ROUARCH- COUSIN, Responsable Ressources Humaines de l’usine de Chalon. La négociation a également permis aux négociateurs de participer à un dispositif de formation innovant sous forme d’Escape Game animé par Handinsertion ; une association visant à sensibiliser au handicap au sein de notre société.

Cette approche permet à chacune des parties prenantes de s’engager dans une démarche responsable, dont les objectifs seront révisés chaque année pour traiter l’intégration et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap. La démarche initiée sur l’usine de Chalon aura vocation à se démultiplier sur le reste des autres usines françaises.

C’est dans ce cadre également que l’usine de Chalon a remis un chèque de don de 10 000 euros aux représentants de l’association Handisport et a signé un accord d’établissement en présence d’Olivier ROUSSEAU, Président Verallia France SAS. Cette contribution permettra de concrétiser de nouveaux projets d’accès à la pratique sportive et compétitive avec le comité départemental de la Saône et Loire.