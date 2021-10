CONSEIL MUNICIPAL CHALON - Sébastien Lagoutte et Cultivons Chalon pousse en vain la majorité municipale à se désolidariser du maire

On ne pourra pas dire que les oppositions n'ont pas essayé... et visiblement le maire de Chalon sur Saône n'a pas du tout mais alors pas du tout apprécié la tentative d'inciter à la rebellion au sein de son camp. On ne pourra pas dire non plus que les élus de la majorité n'ont pas eu l'occasion de dire tout haut ce qu'ils avaient à dire. Certains continueront à dire en "off" qu'ils sont en désaccord avec les propos "nationaux" du maire de Chalon sur Saône, considérant que c'est au titre d'un parti qu'il s'exprime, oubliant au passage que Gilles Platret justifie à chaque fois ses propos "de part son expérience de maire" comme l'ont rappelé il y a quelques jours au cours d'une conférence de presse les élus de l'opposition Didier de Carli et Alain Rousselot-Pailley.

Une occasion ratée pour tous

Tant les oppositions ont tenté le coup, tant les élus de la majorité n'ont pas osé franchir le pas et afficher en force des propos qu'ils tiennent ici ou là lorsque le sujet est abordé. Sur ce coup là, Gilles Platret a réussi à maintenir d'une main ferme sa majorité municipale comme un seul Homme. Aucune ombre n'est venue parasiter le conseil municipal malgré les coups assénés par Sébastien Lagoutte.

Une partie de l'intervention du conseiller municipal d'opposition

"Chalon, à cause de vous, a aujourd‘hui des relents de Vichy !Marine Le Pen et le Rassemblement National sembleraient presque finalement bien aimables quand on les compare à ce déferlement de xénophobie dont vous êtes saisi. A chaque intervention publique que vous faites, vous alimentez encore un peu plus ce réservoir de haine déjà bien chargé par d'autres prophètes de malheur.

Vos propos sur l’épuration ethnique est la parfaite illustration de la permissivité langagière dans laquelle vous nous emmenez avec tous les autres prêcheurs de haine, Éric Zemmour en tête, lequel vous a d’ailleurs adoubé et avec lequel vous partagez manifestement une idéologie très loin des valeurs républicaines que votre statut de maire est censé et que vous dites pourtant défendre.

Alors, sans doute répliquerez-vous en nous traitant d’idéologistes, voire d’islamo-gauchistes, peut-être irez-vous même jusqu’à dire de nous que nous sommes des serviteurs zélés des pratiques islamiques qui fracturent la France… vous nous l’avez déjà reproché…allez un peu plus sur le terrain, sortez des locaux de CNEWS et de votre bureau et allez voir nos quartiers !

j’en appelle solennellement aux élus de cette majorité municipale bien silencieuse depuis toutes ces semaines que vous déversez votre haine sur les plateaux tv et les réseaux sociaux : Mais réveillez-vous ! Indignez-vous face à de tels propos antirépublicains !

Mesdames, Messieurs les Conseillers : Êtes-vous seulement tellement attachés à vos fauteuils et à vos indemnités que vous préférez renier vos valeurs ? Car je ne peux pas croire un seul instant que tous les membres de cette majorité cautionnent de tels propos ! Je ne veux pas y croire, et d’ailleurs je m’étonne de la disparition de certains élus de la majorité de cette assemblée depuis plusieurs conseils maintenant !Ce vœu, c’est l’opportunité de garder encore une once de liberté d’expression, déjà bien amputée aujourd’hui, au sein de ce conseil, de pouvoir dire NON ! à la haine, NON ! au racisme ! Et OUI à la défense de nos valeurs républicaines !

Je vous demande de prendre toutes et tous vos responsabilités comme le font tous les membres de l’opposition en soutenant ce vœu aujourd’hui : Désolidarisez-vous de ces propos en blâmant aujourd’hui Monsieur le Maire de Chalon sur Saône. Un blâme pour le rappeler à l’ordre, un blâme pour marquer aujourd’hui votre différence, un blâme pour sortir de votre silence et vous exprimer ! Un blâme pour la défense des droits de l’homme et les valeurs républicaines de notre pays !"

"Les donneurs de leçon, on en a ras la cafetière..." pour Gilles Platret

Poussé dans ses retranchements et sans doute inquiet de voir un élu ou deux de sa majorité marquer une forme d'hésitation et de défiance, Gilles Platret a fait un vibrant plaidoyer en faveur de son expression publique sur CNEWS, considérant qu'il est dans le vrai. "La majorité par sa réaction vous a répondu. On en a ras la cafetière de nous dire ce qu'il faut penser ou pas... On en ras la cafetière que vous disiez ce qu'on doit penser. Cette pensée bien moralisante a empéché un grand nombre de concitoyens de s'exprimer. Où est le débat démocratique ? C'est ça votre conception de la démocratie ? On n'a pas de leçon de moral à recevoir. Vous pourrez dire que nous sommes des salopards en puissance, que vous m'attaquiez moi c'est normal, que vous attaquiez les membres de la majorité, c'est juste ignoble. Ces propos je ne les tiens pas comme une délibération du conseil municipal mais comme responsable national d'un parti politique".

Pendant une dizaine de minutes, Gilles Platret a saisi l'opportunité offerte pour faire une piqûre de rappel des propos tenus sur le plateau de Morandini, les réaffirmant. Une intervention qui s'est soldée par des applaudissements de la majorité municipale.

