Le Comptoir des Fers a fêté ses 100 ans et inauguré sa nouvelle plateforme logistique en présence du Groupe Émile & Images

Les 15 et 16 octobre derniers, 3 évènements ont été fêté par le Comptoir des Fers : son 1er salon professionnel, ses 100 ans d’existence et l’inauguration de sa nouvelle plateforme logistique située zone Saôneor, 42 rue Paul Sabatier à Crissey.







Transformée en salle de spectacle, la nouvelle plateforme du Comptoir des Fers a accueilli 1 500 invités parmi lesquels fournisseurs, clients et partenaires, qui ont assisté à de nombreuses animations en journée et concerts en soirée.

Deux journées/soirées au cours desquelles le Comptoir des Fers n’a pas manqué de remercier la fidélité de toutes et tous.







Le Comptoir des Fers, spécialisé dans le négoce de produits de plomberie, sanitaire, chauffage, carrelage et électricité est né avenue de la gare à Chalon/Saône en 1921.

Aujourd’hui, cette entreprise locale centenaire, emploie 600 salariés, possède 17 sites présents dans 7 départements et une plateforme logistique de 18 000 m². Son siège administratif est au même endroit que son showroom « Espace Aubade » rue Georges Derrien à Chalon/Saône.





Le tout premier Comptoir des Fers avenue de la gare à Chalon/Saône





Siège administratif actuel rue Georges Derrien à Chalon/Saône









Plateforme logistique 42 rue Paul Sabatier, zone Saôneor à Crissey





Le groupe Émile & Images a mis le feu pour le plus grand plaisir de tous les convives vendredi 15 octobre dernier.