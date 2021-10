« Le Petit Monde de Tentations » à Chalon-sur-Saône : La caverne d’Ali Baba pour trouver le cadeau original pour petits et grands

Peut-être n’avez-vous pas encore débuté vos achats de Noël ? Vous cherchez un jouet ou un jeu original qui saura surprendre et surtout vous ne voulez pas vous tromper dans votre choix ? Une seule solution s’offre à vous pour satisfaire vos enfants pour Noël, « Le Petit Monde de Tentations » situé 18 Grande Rue à Chalon-sur-Saône.

Dans cette jolie boutique de jouets et de jeux, vous serez reçu par Elodie elle-même maman et responsable du magasin ainsi que sa sœur Julie, qui sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible et surtout des cadeaux adaptés à l’âge de l’enfant.

Cette commerçante, toujours très attentionnée aime voir la lueur briller dans les yeux des enfants quand ils tombent amoureux de doudous ou de jouets… et plonger les grands dans leurs souvenirs d’enfance. C’est sa plus grande satisfaction ! Car dans ce magasin tout est fait pour émerveiller petits et grands.

Dans cet univers pour enfants, vous retrouverez entre autre, les marques Moulin Roty, Lilliputiens, Janod, Vilac, Götz, Djeco, Corolle… Alors pour toutes les occasions (anniversaires, fête de fin d’année, invitations…) et quelque soit votre budget, vous trouverez votre bonheur dans cette boutique !!!

« Le Petit Monde de Tentation » vous propose une atmosphère chaleureuse et un univers où les jouets racontent une histoire d’antan à partager.

Le magasin « Le Petit Monde de Tentations » 18 Grande Rue à Chalon-sur-Saône est ouvert le lundi après-midi de 14 H 00 à 18 H 00 et du mardi au vendredi de 10 H à 18 H 30 non stop et le samedi de 10 H à 12 H et de 14 H à 19 H pour les mois de Novembre et décembre.

Renseignements tél 03 85 93 38 21.

« clic & collect » : ‘Accès direct sur le site en ligne du magasin’.

Commandez sur le site https://www.lepetitmondedetentations.fr/fr du magasin de jouet « Le Petit Monde de Tentations » situé 18 Grande Rue à Chalon-sur-Saône !

Publi-information