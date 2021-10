L'association des infirmiers libéraux du Chalonnais réfutent certaines contre-vérités

L'Association des Infirmiers Libéraux du Chalonnais a vu rouge cette semaine après l'idée de "laisser croire que la profession est en tension". "On s'inscrit en faux" lance Agnès Frachon, Présidente de l'association qui regroupe aujourd'hui 70 adhérents. Des propos corroborés par Pascale Baron, infirmière libérale et secrétaire de l'association ainsi que par Matthieu Peltier, Vice-Président. Face aux attaques à répétition contre leur profession, l'association a souhaité monter au créneau et réaffirmer les choses, au moins sur le Chalonnais et surtout "rappeler le libre arbitre des patients". Sur la stratégie de l'ADMR, annonçant le recrutement d'infirmières, on s'avoue un peu perplexes, les infirmiers libéraux sont en capacité d'assurer tous les soins. Il n'est pas question de laisser entendre qu'il y aurait un déficit d'infirmiers sur le secteur".

L'associaton a profité de l'occasion donnée par info-chalon.com pour rappeler à quel point les infirmiers libéraux ont été mis à contribution au cours de ces derniers mois de crise sanitaire. "Les premiers plannings du centre de vaccination de Chalon sur Saône ou les vaccinations délocalisées ont été mis en place par nos soins". L'association des infirmiers libéraux "est un vrai lien d'échange, de solidarité entre nous. Une structure qui permet de trouver des interlocuteurs, de mettre à jour nos pratiques, de nous entre-aider en cas d'arrêt maladie, de mener des réunions d'informations avec les médecins les plus prescripteurs de soins". Celles et ceux intéressés à intégrer l'association peuvent s'adresser à [email protected]

Laurent Guillaumé