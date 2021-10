Un super temps en perspective pour les Journées des plantes de La Ferté et La Chalonnaise !!

Météo France nous annonce un super week-end bien ensoleillé même si les températures seront de saison. Il ne faudra pas s'attendre à voir le thermomètre dépasser les 14°c mais au-delà de ça, c'est un ciel bien dégagé qui sévira sur le Chalonnais. Profitez-en ! D'autant plus que deux rendez-vous majeurs sont programmés ! Samedi et dimanche, ça se passe du côté du Château de la Ferté avec la 18e Edition de la Foire aux Plantes (par ici toutes les infos)... et puis n'hésitez pas à passer du côté de l'Esplanade de l'Espace Nautique à Chalon afin de vous inscrire pour la Chalonnaise qui se déroule ce dimanche. Vous pouvez encore vous inscrire ce samedi sur place !

Laurent Guillaumé