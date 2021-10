La marée de la course et marche la « Chalonnaise » (2)

Lors de cet événement de nombreuses personnalités politiques étaient présentes sur la tribune pour apporter leur soutien à la cause D’octobre Rose représenté, ce dimanche, par la célébre course ‘La Chalonnaise'.

On notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Gilles PLATRET, Vice-président en charge de l'attractivité touristique et Maire de Chalon-sur-Saône, Karine Plissonnier,Vice-présidente en charge des mobilités et des transports, de Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, de Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs, de Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et sportifs, d’Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Alain Rousselot Pailley … mais aussi d’Adolf Dubois, Président du Grand Chalon Athlétisme, du Docteur Lancôme, cancérologue, Miss Bourgogne 2021 Chloé Galissi accompagnée de ses dauphines, Lara Lebretton (2e dauphine) et Anaïs Jacquot (3e dauphine), Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S …

Extraits des discours prononcés avant la course :

Docteur Lancôme : « Pour moi, c’est la deuxième fois que je viens sur la course la Chalonnaise et j’avais été très bluffé la première fois. J’ai été hyper joyeux d’apprendre, il y a un mois environ, que la 8e édition de la Chalonnaise allait avoir lieu et je vous remercie d’être venus très nombreuses et nombreux participer à cette action. Suite à la COVID 19 et nos obligations à cette pandémie, le dépistage contre le cancer du sein a été en baisse. Néanmoins, il est impératif pour vous mesdames de vous faire dépister afin d’avoir un pourcentage maximum de guérison. Bonne course à tous ! ».

Sébastien Martin : « Il n’était pas envisageable alors que la vie reprend que la ‘Chalonnaise’ n’est pas lieu. Plus de 3 milles personnes inscrites en 1 mois seulement, félicitations à vous toutes et à vous tous! D’habitude les inscriptions se passent 6 mois à l’avance alors vous pouvez tous vous applaudir […]. Ici à Chalon, on aime le côté festif, les valeurs de solidarité qui ont vraiment du sens. Alors bonne course à tous ! ».

Quant à Gilles Platret, il informait tous les participant qu’il était très heureux de la forte affluence avec plus de 3000 personnes et que par leur participation tous les coureurs et marcheurs présents étaient les messagers ce cette noble cause d’Octobre rose. Il souhaitait une bonne course à toutes et à tous!

Clin d’œil à Adolf Dubois, très ému !

A Miss Bourgogne et ses dauphines,

L’échauffement physique était confié à Babette Parizot,

Toutes et tous se sont échauffés avant le départ de la course.

