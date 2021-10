L’hélicoptère jaune du SAMU de Mont Blanc Hélicoptère dans le ciel du chalonnais objet de tous les mots.

Aujourd’hui où de nombreux petits hôpitaux ont fermé, l’hélico du SAMU est indispensable pour certaines interventions urgentes. Ce n’est pas moins de 800 interventions par an, c’est 20mn de vol pour aller au fin fond du Morvan pour intervenir par exemple sur une insuffisance cardiaque et, dans ce cas comme dans d’autres, on sait que le temps est un facteur important pour la survie du patient. Alors il est vrai que l’énorme machine jaune qui survole nos habitations fait un peu de bruit mais qu’est-ce que la nuisance sonore de l’hélicoptère par rapport à la vie d’une personne ? Il ne faut pas oublier qu’un jour, on ne sait jamais, c’est peut-être le râleur qui en aura besoin. Les hélicos du SAMU, c’est l’histoire d’hommes et de femmes au service de la nation.

Info Chalon a rencontré à l’hôpital de Chalon Jean-François Pichon Chef de base SAMU et chef de base secondaire Mont Blanc Hélicoptère. Il est pilote SAMU depuis 7 ans après avoir été 24 ans pilote dans l’armée.

IC : Il arrive régulièrement que les gens, habitant dans l’axe emprunté par l’hélicoptère entre l’aéroport de Chalon/Champforgeuil et l’hôpital, se plaignent des nuisances sonores. Que pouvez-vous leur répondre ?

Jean-François Pichon : « Aujourd’hui, l’hélico ne fait plus que 2 rotations par jour, le plein de carburant se fait sur le toit de l’hôpital, un dépôt et une pompe sont sur place. Avant toutes les interventions partaient de l’hôpital même la nuit, depuis l’achat du hangar fin 2020, le soir on décolle de l’hôpital et on va à Champforgeuil et toutes les interventions de nuit partent de Champfo sauf en cas d’urgence absolue où nous récupérons l’équipe à l’hôpital, dans tous les autres cas ils viennent en ambulance à Champfo. En 2020 nous avons eu énormément de plaintes de nuisances de nuit, cette année nous n’en déplorons aucune de nuit et une seule de jour. Tous les vols sont enregistrés trajet, hauteur. Je peux comprendre que ça agace les gens mais aucun vol n’est effectué pour le plaisir de voler. On a mis en place beaucoup de choses pour éviter au maximum les nuisances. »

Mont Blanc Hélicoptère et le SAMU, une coopération depuis presque 20 ans.

Tout débute en Haute Savoie en 1980 par la création de MBH par Marc Blanc à Annemasse. Après le lancement de l’activité secours en montagne en 1990, c’est l’activité SAMU qui voit le jour en 2002. La compagnie Mont Blanc Hélicoptère est toujours la propriété de la famille Blanc avec à sa tête Renaud Blanc depuis 2011, il crée la même année le groupe HBG. Depuis, de nombreuses sociétés d’hélicoptères comme Hélicoptère de France, Blugeon Hélicoptère ont rejoint le groupe.

Le groupe HBG s’implante à Chalon après avoir remporté en 2019 l’appel d’offres contrat bourgogne lancé par l’ARS Bourgogne Franche Comté pour l’activité SAMU. Cinq appareils de dernière génération sont en service en Bourgogne-Franche-Comté : un à Besançon, un à Auxerre, un à Dijon, un à Chalon et un à Nevers. Ces appareils, de dernière génération, sont bien moins bruyants que leurs prédécesseurs. Dans les impositions de l’ARS, il y avait le service SAMU étendu à H24 (deux équipes : une 8h00/20h00 et l’autre 20h00/8h00).

Jean-François Pichon nous explique pourquoi Mont Blanc Hélicoptère est maintenant à Chalon et veut développer son activité : «Le directeur d’exploitation qui est Monsieur Fabrice Barreau a remporté le marché bourgogne, il est venu me voir avec le souhait d’implanter la société Mont Blanc Hélicoptère plus largement en Bourgogne parce qu’à Annemasse, siège de la maison mère, il n’y a plus de place. Il fallait donc ouvrir une base secondaire pas trop loin d’Annemasse, il voulait choisir Dijon et moi j’étais déjà ici, c’est ma septième année, je suis arrivé dès les premiers mois de la mise en place d’un hélicoptère SAMU à Chalon. J’ai vu qu’il y avait du potentiel. En effet la position géographique sur l’axe nord sud, l’éloignement des habitations (situé à la campagne), la taille, les équipements avec un éclairage de nuit du terrain, le ravitaillement en carburants, un service information de vols et le gros hangar de Procoptère disponible avec la possibilité d’agrandissement l’a convaincu, il en a donc parlé à Monsieur Blanc PDG de la société qui est venu voir. L’idée était de développer la société à Chalon en partant sur 3 axes : le SAMU, la maintenance des hélicoptères, une activité commerciale et aussi le développement d’un centre de formation de pilotes. C’est aussi un des meilleurs sites en nombres d’heures de vol et de sorties dû à la configuration du département de Saône et Loire et à sa superficie sans compter les départements limitrophes qui n’ont pas d’hélicoptère. Les pilotes sont tous des anciens pilotes militaires avec au minimum 20 ans d’expérience voire 25 ans, c’est ce qui est demandé pour être pilote SAMU, les assistants de vol ont tous des notions médicales ou étaient dans le médical».

En s’implantant à Champforgeuil HBG a été créateur d’emplois. Pour la partie SAMU c’est 12 personnes sur Chalon, six pilotes, cinq membres d’équipage et un mécanicien, pour la partie maintenance il y a trois mécaniciens et pour la partie commerciale il y a une instructrice, une secrétaire. Montblanc Hélicoptère intervient aussi pour d’autres actions comme le transport de matériels, les interventions d’hélitreuillage …

Le hangar actuel fait l’objet de gros travaux de remise aux normes pour recevoir les équipages SAMU, les clients et pour loger les stagiaires. En projet, peut-être la construction d’un deuxième hangar pour répondre à la demande croissante sur la partie commerciale.

C.Cléaux