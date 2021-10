Laura PERONET s'offre le championnat de France 1ère Division !

Les compétitions réapparaissent petit à petit dans le contexte que nous connaissons et, avec des mois sans pratique, les judokas reprennent peu à peu leurs repères vis-à-vis des championnats.

Samedi dernier était proposé le championnat de Bourgogne Franche comté seniors avec la possibilité pour le premier de chaque catégorie de se qualifier pour le championnat de France 1ère division.

Alors qu'elle n'est qu'encore Junior, Laura PERONET n'a pas laissé filer sa chance et dans sa nouvelle catégorie des -78kgs, elle a su dominer les débats afin de s'adjuger le titre et son billet parmi l'élite nationale qui aura lieu le 13 novembre prochain à Perpignan. Une bien belle récompense pour cette athlète assidue qui sait se monter opportuniste et qui a hâte de rencontrer les Championnes qui nous ont fait vibrées lors des derniers jeux olympiques !

Dans cette même compétition, Hélène NASR a bien failli faire comme Laura en allant jusqu'au golden score de la finale. Son manque de concrétisation lui a été fatal et elle termine donc vice championne des -70kgs. Le coach Yann DU CLOSEL, venu pour se faire plaisir, a lui aussi été bien proche d'une possible qualification en 1ère Division puisqu'il fini second des -90kgs. Allan CHEVILARD dans cette même catégorie obtient la 3ème place tout comme Sébastien GUICHARD, qui en vétéran de la compétition, obtient le bronze en -100kgs.

A noter également que Mathis RAHA, pensionnaire du pôle France Orléans, se qualifie aisément en remportant le titre des +100kgs et retrouvera l'élite le même jour que Laura, puis le lendemain en équipe avec le club de l'AJBD2125. De quoi se frotter aux meilleurs et peut être figurer dans le top 10 national.