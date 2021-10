Ouverture d'une section Tennis-fauteuil au Tennis club de Dracy

Le lancement officiel de cette nouvelle section s'est déroulé dimanche matin sur les terrains de tennis dracysiens, en présence des instances tennistiques, de partenaires et d'élus.

Pour François Deboissy, vice Président du club dracysien et délégué à la section tennis-fauteuil, l'objectif de la création de cette section est double. Le premier est déjà de permettre aux joueurs de s'entraîner sur les installations du club.

Le second est de sensibiliser les « nouveaux handicapés » à la reprise du sport, qui favorisera leur reconstruction. C'est d'ailleurs un point sur lequel ont insisté les joueurs présents, qui ont confirmé le bien que leur a procuré le tennis fauteuil, ainsi que leur souhait d'aider les nouveaux arrivants dans leur reconstruction.

Pour cela le club organisera des sessions de découverte destinées au grand public, mais aussi des tournois. Il devrait aussi s'équiper à terme de fauteuils roulants spécifiques, permettant la pratique d'initiations.

Le projet a été rendu possible par l'adhésion de partenaires, oeuvrant dans le domaine médical, mais pas que...

Pour atteindre ces objectifs, il pourra s'appuyer sur les partenariats qui ont été conclus récemment avec la clinique de Dracy et le centre Marguerite Boucicaut (Croix-Rouge française).

Ces deux établissements locaux de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation). ont en effet pour objectif de prévenir ou de réduire les conséquences des déficiences et des limitations de capacité des patients, ainsi que de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. La mise en place d'un partenariat avec le club de tennis fauteuil prend donc tout son sens.

Peut-être encore plus pour l'établissement dracysien, récemment racheté par le Groupe Vivalto, et qui selon les deux médecins présents, Philippe Desroches et Vincent Carbonnel, « a inscrit le développement du handisport dans son projet d'entreprise. »

En plus de ces deux établissements de soins, le club est arrivé à trouver d'autres partenaires , comme Eric Cheli, concessionnaire Toyota en Saône et Loire, Carrefour Market à Chatenoy le Royal ou le Lions club. Mais il ne compte bien sûr pas s'arrêter en si bon chemin, et accueillera avec plaisir toutes les entreprises, qui souhaiteront s'associer à cette aventure...

Il pourra aussi compter sur le soutien sans faille de la municipalité de Dracy, comme l'a confirmé le Maire, Olivier Grosjean. Ce dernier a d'ailleurs profité de l'occasion pour annoncer la rénovation complète des vestiaires du complexe de tennis. Le coût des travaux sera intégré au budget 2022 de la commune, ce qui permettra d'améliorer prochainement l'accueil des 120 membres du club, présidé par André Blanchet.

Des soutiens sportifs et un encadrement de qualité:

Et sur le plan sportif, les 5 joueurs, qui sont actuellement licenciés au club, auront la chance d'être entraînés par Camille Cheli. Cette «fille de Dracy », comme l'a qualifiée Olivier Grosjean, est une ancienne joueuse de haut niveau. Elle a obtenu en 2019 son diplôme d'entraîneur, qu'elle a complété en 2020 par une formation paratennis.

Sa motivation, son professionnalisme et sa bienveillance permettront assurément aux joueurs, anciens comme nouveaux, de se réaliser dans ce sport. Avec un objectif particulier pour les plus anciens dans la discipline, comme Guillaume Legendre, classé actuellement 30ème joueur national ou Bernard Pugeaut, classé 39ème, qui essaieront de gagner quelques places au classement national.

En tout cas, comme l'a dit Valérie Roussel, Présidente du Comité de tennis de Saône et Loire, « la section est entre de bonnes mains avec Camille Chelli, et pourra compter sur le soutien du Comité».

Il en sera de même avec le Comité Handisport de Saône et Loire, présidé par Catherine Pugeaut, qui s'est réjouie de l'arrivée d'une dixième section dans le département, « qui permettra de développer l'image du tennis fauteuil, sport où règne une très grande convivialité»

Respect et admiration pour les joueurs:

Le mot de la fin reviendra à Marie Mercier, sénatrice, mais aussi sociétaire du club dracysien. Elle résumera bien le sentiment général, en faisant partager son respect « pour ce qu'arrivent à faire les joueurs de tennis-fauteuil ».

Elle a aussi tenu à faire part de son admiration pour les handicapés, en prenant comme exemple David Duriaux, qui travaille à l'accueil de la Mairie de Chatenoy le Royal depuis 2017 et « qui nous apporte beaucoup, en nous permettant chaque jour de relativiser les choses»

Pour tout renseignement sur cette nouvelle section : franç[email protected]