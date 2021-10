Le Bridge Club de Châtenoy le Royal reprend sa vitesse de croisière

Le Bridge Club de Châtenoy le Royal a de nouveau déployé ses tables de jeu après cette période de crise sanitaire. Pour être en règle, cette association a tenu son assemblée générale statutaire ce samedi 23 octobre 2021 dans la salle des fêtes.

Sous la présidence de Michel Ravey, président en exercice, cette réunion s’est ouverte en présence de Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal et de Pierre Grépin adjoint au maire.

Le président Ravey a tenu à remercier la Municipalité pour son aide au niveau du prêt des salles, ce qui permet ainsi de pouvoir s’exprimer plus aisément que ce soit pour les membres confirmés comme pour l’école de bridge qui compte entre 12 et 14 personnes.

Comme bon nombre d’association la crise du COVID a laissé des traces puisque l’effectif est d’environ 70 membres et 10 sympathisants, alors que l’effectif a compté 91 licenciés et 25 sympathisants. Une chute des effectifs qui peut aussi s’analyser avec des décès, des maladies mais aussi le moral qui n’ont plu certains : « Pensez à inviter des gens que vous connaissez afin qu’ils viennent découvrir le bridge. » a souligné le président.

Des projets pour l’avenir

Tout l’intérêt du bridge outre le fait de se retrouver régulièrement autour d’une table, est de faire des compétitions. Pour cela le président a demandé de bien vouloir lister les personnes intéressées par la compétition afin de former des équipes et ensuite un calendrier sera établi. En perspective un tournoi des débutants avec le club du Creusot; un ou deux tournois Chapeaux avec un joueur confirmé et un débutant.

Le club est aussi à la recherche de volontaires pour se former comme arbitres ou comme moniteurs. Par ailleurs le développement du club passe par une participation au Forum des associations, manifestation qui a toujours amené de nouveaux joueurs; ou en invitant des amis à découvrir ce jeu de cartes sans oublier d’organiser des compétitions ce qui nécessite d’avoir des bénévoles pour aider.

Un chèque de 300 € pour la commune

Cette assemblée générale n’a pas rompu ses habitudes généreuses avec la remise d’un chèque de 300€ à la ville de Châtenoy le Royal. Un chèque reçu par le maire Vincent Bergeret, qui ira dans le budget du CCAS pour des actions sociales au sein de la commune.

Dans son intervention concluant cette assemblée générale 2021, le maire a bien évidemment remercié le club pour ce don généreux et d’ajouter : « Je suis content de retrouver de la vie dans cette salle des fêtes et d’être à votre assemblée. Nous commençons doucement à revivre comme avant et ainsi se reconstitue petit à petit ce lien social en espérant que tout est derrière nous. Je vous souhaite une belle saison et une bonne reprise. »

JC Reynaud