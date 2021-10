«Nous avons maintenant un pôle mondial de la vigne et du vin», se réjouit Marie-Guite Dufay

Communiqué du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 25 octobre 2021 :



Installation du siège de l’OIV à Dijon : réaction de Marie-Guite Dufay

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, se réjouit que Dijon soit retenue pour accueillir le siège de l’Organisation internationale de la vigne et du vin.

« Cette décision à l’unanimité est une victoire collective ! L’Assemblée générale de l’OIV, en choisissant Dijon, reconnaît un dossier construit en bonne intelligence entre François Rebsamen et l’ensemble des acteurs du territoire. C’est un moment historique qui va renforcer l’image internationale de la Région et de Dijon dans le domaine viti-vinicole. Avec la cité internationale de la gastronomie et du vin, nous avons maintenant un pôle mondial de la vigne et du vin. Cela sera aussi un atout pour le tourisme d’affaires, permettant de renforcer l’attractivité de la métropole et sa fréquentation hôtelière », commente Marie-Guite Dufay.



La Région Bourgogne-Franche-Comté, à travers son plan de relance régional, contribuera à la réhabilitation de l’hôtel Bouchu d’Esterno, nouveau siège de l’OIV à hauteur de 2 millions d’euros.