L’Harmonie Banda Desperados reprend son souffle !

Après une saison particulière ou les conditions sanitaires ont boulversé la vie associative, l’Harmonie Banda Desperados peut à nouveau reprendre ses activités et ses prestations pour le plus grand plaisir de son public.

La crise sanitaire est passée par là, y compris dans le monde chaleureux et musical de l’Harmonie Banda Desperados, laquelle a tenu son assemblée générale statutaire ce vendredi 22 octobre 2021 dans la salle de répétition du centre Prevert. Comme il se doit il a appartenu à la présidente Florence Cottier de faire le tour d’horizon des activités de l’année écoulée, mais aussi et surtout de donner quelques pistes pour la nouvelle année, ou la vie devrait reprendre un peu plus normalement, espérons-le.

Une année particulière

Après l’assemblée générale du 16 octobre 2020, l’Harmonie Banda Desperados avait trouvé un Chef intérimaire, Yoann Combemorel, permettant ainsi de palier au départ de Quentin Simonet, un nouveau Chet en place avec un CDD.

Cela a permis aux musiciens de travailler, tout en lançant des nouveautés, avec des répétitions en salle. Hélas la COVID a de nouveau sévi et les conditions n’étant plus réunies pour un travail normal, le bureau a décidé de ne pas renouvelé le CDD du Chef. Une situation sanitaire qui a bloqué toutes les prestations extérieures qui devenaient par conséquence rares ou inexistantes.

Comme on connait le coté imaginatif des musiciens de l’Harmonie Banda, ceux-ci ont petit à petit réorganisé des répétitions en fonction des conditions sanitaires imposées du moment. Ainsi est venue l’idée de répétitions dites « Les jardins bodeg’art » de juillet à septembre 2021 : « Des répétitions en plein air qui ont permis aux musiciens de se retrouver tous ensemble pour travailler de nouveaux morceaux et de faire vivre la Banda comme elle nous plait tant » a souligné la Présidente, indiquant au passage d’avoir pu ainsi, contrairement à d’autres associations ou groupes, voir un développement de l’effectif.

Des projets et une recherche de Chef

L’Harmonie Banda Desperados a déjà assuré quelques prestations comme dernièrement un week-end à Veauche dans la Loire. La vie semble reprendre, tout en étant dans l’inconnu s’agissant d’avoir un Chef pour diriger, surtout pour les répétitions. Une situation que les musiciens savent mettre à profit n’en doutons pas afin d’assurer un rendu musical comme sait le faire l’Harmonie Banda.

Une recherche de Chef qui est en place sachant que pour cette saison, face encore à l’incertitude de la situation sanitaire, le bureau ne veut pas prendre de risque d’une embauche passagère. C’est en pensant à la rentrée 2022 que s’oriente cette recherche de Chef.

Les prestations se feront donc sans Chef durant cette saison. Le concert annuel est programmé à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal, suivi le lendemain du loto. Deux manifestations importantes qui aideront au financement du gros projet qu’est le Festival Bodeg’Art en 2022, ceci en fonction de certaines décisions et soutiens qui devraient se confirmer prochainement. En tout état de cause un gros « truc » aura lieu en 2023 pour fêter les 20 ans de la Banda.

« On sent une reprise » a conclu la présidente Florence Cottier « Depuis quelques semaines les demandes arrivent pour un festival de bandas, un week-end de feria, une soirée bodega, sans compter les carnavals. Si le reste de l’année est à l’image des dernières prestations que nous avons faites alors il n’y aura pas de quoi s’inquiéter. »

Un peu d’optimiste en cette période, cela fait du bien au moral. On a hâte d’entendre et de voir à nouveau l’Harmonie Banda Desperados apporter cette ambiance festive transportant de la bonne humeur. Tout le monde en a besoin !

JC Reynaud