AVIS DE DECES - Monsieur André ROLLAND, ancien volailler de la rue Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE



Lucienne Rolland,

son épouse ;

Brigitte Rolland et Daniel Ducreux,

sa fille adorée et son gendre ;

Laëtitia et Jérome Boivin,

Antony Rolland,

ses petits-enfants chéris ;

Valentin, Enzo, Victor, Emile,

ses amours d'arrière-petits-fils ;

Denise et Robert Quilichini,

Evelyne Petit,

ses belles-sœurs

et son beau-frère ;

Marie-Pierre Fèvre,

sa filleule ;

ses neveux et nièces , cousins et cousines

ont la douleur de vous faire part du décès de

André ROLLAND

Ancien volailler de la rue Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône

survenu à l'aube de ses 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 28 octobre, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel suivies de l'inhumation au cimetière de Villegaudin.

André repose à son domicile, pas de visites.

Lucienne, Brigitte remercient chaleureusement l'équipe formidable de l'HAD, les auxiliaires de vie de l'ADMR, Audrey, Jocelyne pour leurs bons soins et leur gentillesse ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Et rappelle à votre souvenir sa sœur,

Georgette

décédée en mars 2021

son beau-frère,

René

décédé en octobre 2019.