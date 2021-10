Gros travaux de sécurisation au carrefour de la RD977 et RD49 à Saint Rémy.

L’intersection entre la D977 (route de Buxy) et la D49 (route de Messey le Bois) était très accentogène, des travaux de sécurisation ont été engagés par le conseil départemental pour un montant total de 200 000 €.

La configuration topographique du secteur du croisement entre les routes D977 et D49 engendrait de trop nombreux accidents souvent graves voire mortels. Il y a encore eu un accident grave le 1er octobre à cet endroit.

Des travaux de réaménagement de ce carrefour ont été programmés il y a plusieurs mois, ils sont en cours depuis environ 3 semaines et devraient se terminer prochainement. Florence Plissonnier et Raymond Burdin, conseillers départementaux, se sont rendus ce mercredi 27 octobre sur le chantier. Ils étaient accompagnés de Fabrice Chevillard Chef de Corps du CPI de Saint Loup de Varennes et Varennes le Grand.

Une reprise complète du secteur routier, à commencer par la topographie des voies de circulation, de manière à apporter plus de visibilité par le rehaussement après le croisement de la partie gauche de la route en direction de Buxy qui auparavant était en creux, l’adjonction d’îlots pour bien matérialiser le tourne à gauche dans l’intersection, la pose de bordures de chaussée pour rendre la bande de roulement plus étroite obligeant ainsi les usagers à réduire leur vitesse.

Une nouvelle signalétique va être posée : nouveaux panneaux, yeux de chats sur les îlots pour augmenter leur visibilité…

Le conseil départemental a investi 130 000 € dans les travaux de reprise et sécurisation du carrefour et 70 000 € dans le revêtement en enrobé des voies de circulation.

C.Cléaux