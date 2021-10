Une centaine de manifestants anti-pass à Chalon-sur-Saône pour le 16ème samedi de mobilisation

145 personnes ont défilé dans les rues de Chalon-sur-Saône ce samedi 30 octobre contre le pass sanitaire pour le 16ème week-end consécutif de mobilisation, selon les organisateurs de la manifestation. 110 selon la Police. Plus de détails avec Info Chalon.

Mobilisés depuis le début de l'été, les opposants au pass sanitaire se sont une nouvelle fois fait entendre dans les rues de Chalon-sur-Saône ce samedi 30 octobre.



Pour la 16ème fois de suite, les manifestants appellaient les habitants à dénoncer l'application du pass sanitaire. Après s'être rassemblés à 15 heures sur la Place de Beaune, ils entrepris leur désormais habituel tour du centre-ville.



Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a ramené jeudi du 31 juillet au 28 février 2022 la date limite de prolongation des mesures de freinage, dont le pass sanitaire, contre l'épidémie de Covid-19.



L'Assemblée Nationale pourra revenir sur les modifications introduites par les sénateurs dans la suite de la navette parlementaire.



Par ailleurs, le Conseil d'État a validé vendredi la fin de la gratuité depuis le 15 octobre des tests «de confort» pour détecter le COVID-19, déboutant plusieurs requêtes.



Le cortège, emmené notamment par Pascal Poyen et Pierre Laine de Sud-Solidaires 71, a pris le chemin de la rue Émile Menand, la Place de l'Obélisque, le Boulevard de la République, la Rue Michelet, la Rue de la Porte de Lyon, la Rue Gloriette, la Rue Pasteur, la Place de l'Hôtel de Ville, la Rue au Change, la Place et la Rue du Châtelet avant de faire une halte au croisement entre la Rue Saint-Vincent et la Rue du Pont.



Les manifestants ont ensuite repris leur chemin via la Grande Rue avant de revenir sur la Place de Beaune.



Ils étaient 145 selon les organisateurs de la manifestation, 110 selon la Police.



Pascal Poyen a annoncé qu'une marche aux flambeaux aura lieu le mercredi 3 novembre à 18 heures 30 sur la Place de Beaune.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati