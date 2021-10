AVIS DE DECES - Monsieur Richard BOIVIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Arthur, Hugo et Ali,

ses fils et sa belle-fille ;

Michel et Odile Boivin,

ses parents ;

Aline, Brigitte, Jean-Michel et Carole, ses sœurs,

son frère et sa belle-sœur ;

Cindy, Margaux, Louis, Myla, ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Richard BOIVIN

survenu le 26 octobre 2021,

à l'âge de 57 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 3 novembre 2021, à 11h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.