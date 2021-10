Les quartz de La Gardette ont illuminé la bourse des cristalliers de Chamonix

Une fois par an, les cristalliers du Mont Blanc ont cette opportunité unique de présenter leurs découvertes de l'année au grand public. Cette édition 2021 avait une valeur d'autant plus particulière que la COVID 19 était venue parasiter l'édition précédente au point de l'annuler tout simplement. C'est dire l'attente pour tous les passionnés de ces concentrés de silice et autres petits bijoux issus du monde Alpin. Une grosse vingtaine de cristalliers venus des Alpes, française, italienne ou Suisse a répondu à l'invitation lancée par le Club de minéralogie de Chamonix... et disons-le franchement, dès les premières minutes de l'ouverture du salon ce samedi matin, il fallait jouer des coudes pour se glisser et découvrir nos cristalliers et surtout leurs découvertes.

En guest-star, la présentation de petits bijoux issus de La Gardette dans l'Oisans

Paradoxalement, le Mont-Blanc a tendu les bras à ses voisins de l'Oisans pour une présentation hors-norme de petits bijoux de quartz en provenance de la mine historique de La Gardette. Un site exploité depuis le XVIIIe siècle et qui n'en finit plus de nous subjuguer par ses trésors. Les plaques de quartz hyalin présentées ce samedi par les cristalliers Sylvain Desfarges et Grégoire de Bodinat ont déjà trois ans, mais elles n'avaient pas été présentées encore au grand public. C'est dire l'attente et l'assaut du stand présentant les spécimens du jour, associant quartz, chalcopyrite et autres minéraux typiques de ce site historique de l'Oisans.

Un rendez-vous marqué par un public bien présent.

Dès 10h du matin et en journée continue jusqu'à 17h, les passionnés des Alpes ont pu se retrouver, certains pour la première fois depuis de longs mois, compte tenu du contexte sanitaire. De vrais échanges de passionnés à passionnés, de découvertes à découvertes pleines de quartz fumé, de quartz à âme, d'améthystes, de fluorine, d'épidote et autres byssolites... Un moment magique avec, pour les petits et les grands, le même regard illuminé.

Laurent Guillaumé