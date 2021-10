Net rafraîchissement en Saône et Loire pour les prochains jours

Météo France nous annonce un net refroidissement pour les prochains jours en Saône et Loire. Entre dimanche et lundi, les températures vont baisser drastiquement. D'ici jeudi, les températures moyennes vont descendre au fil des heures pour s'installer vers les 8°c en Saône et Loire. Elles remontront après, tout en étant accompagnées de pluies.