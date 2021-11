A la COP26, comme un petit air de Daubray-Lacaze et Louis de Funès

1978, c'est la date de sortie de la Zizanie de Claude Zidi avec les deux stars de l'époque Louis de Funès et Annie Girardot. Deux visions qui s'opposent et qui ne sont pas sans rappeler les débats du moment autour du réchauffement climatique dont l'issue est clairement connue sans une réaction des pouvoirs publics. Alors lorsque la COP26 choisit l'Ecosse et met en avant l'université d'Edimbourg pour ses aspirateurs géants capteurs de C02, les fans de la filmographie de Louis de Funès auront sans doute une pensée pour le scénario de Claude Zidi et de son film La Zizanie. Rappelez-vous Guillaume Daubray-Lacaze, maire et industriel reçoit cette commande japonaise d'aspirateurs de pollution avant de se lancer dans une production intensive au sein même de son domicile... "En 2050, ces aspirateurs devraient absorber un quart des rejets carbone du Royaume-Uni. Mais pour les faire fonctionner, il faudra beaucoup d’énergie renouvelable : près de 20% de la production nationale, selon d'autres chercheurs de l’université" expliquent nos confrères d'Europe 1 au sujet de l'invention écossaise.

Comme quoi, on invente pas grand chose... on recycle juste les idées d'hier...

Laurent Guillaumé