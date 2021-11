Après une année blanche, Mandol’in Echo bientôt à nouveau en concert

Après un épisode Covid qui n’a que trop duré, la rentrée 2021 a marqué la reprise d’activité au sein de Mandol’in Echo. Dès le 4 septembre les membres de l’ensemble à plectres ont participé au désormais traditionnel Forum de la vie associative et sportive chalonnaise, organisé au Parc des expositions de Chalon. Une semaine plus tard, Josiane Blavier et ses amis musiciens ont retrouvé avec un immense plaisir la salle municipale Claudius-Gazelle pour une répétition attendue depuis bien longtemps. Enfin le 16 octobre, après la répétition, s’est tenu l’assemblée générale annuelle.



Une année très particulière

Une assemblée générale au cours de laquelle il a été procédé à une mise à jour des statuts et du règlement intérieur. Mais surtout qui a été l’occasion de dresser le bilan d’une année qui restera dans les annales et de définir les perspectives pour les mois à venir que chacun de nous espère voir revenir à la normale. L’année 2020-2021 a été très particulière en raison de la crise sanitaire : répétitions suspendues, concerts annulés ou reportés... Bref, une activité mise en stand-by pendant de longues semaines. Néanmoins l’arrivée d’un mandoliste et d’un guitariste a permis au groupe dirigé par Josiane Blavier de redémarrer sur des bases favorables.



Trois concerts de Noël

Tous les musiciens sont en effet désormais pleinement mobilisés pour mener à bien les différents projets. Et pour commencer, tout prochainement trois concerts de Noël, à savoir le dimanche 12 décembre à 16 heures en l’église du bourg à Saint-Rémy sur invitation de l’association Saint-Rémy Patrimoine ainsi que deux rendez-vous, initialement prévus en 2020 et repoussés à cause de la pandémie, l’un au temple de l’Eglise réformée de Chalon et l’autre en l’église Sainte-Chantal de Dijon.

Et, pour ce qui est de 2022, est d’ores et-déjà programmé au printemps un concert-rencontre avec l’Orchestre à plectres de Jarville-la-Malgrange, un rendez-vous déjà reporté à deux reprises suite aux confinements successifs. Mandol’in Echo se produira également en juin dans un lieu qui reste encore à déterminer en compagnie d’une chorale, puis en septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. A plus long terme, sont envisagés au printemps 2023 un concert à Dijon, organisé par l’association culturelle franco-italienne ″Les Amis de Dante″, puis courant 2024 un autre à Evian.



Des musiciens motivés

En tout cas, voilà de quoi motiver les membres de Mandol’in Echo, avides de découvrir de nouvelles partitions et pour certains d’entre eux de vivre la belle expérience qu’est la musique d’ensemble. Répétitions de détail si nécessaire, répétitions d’ensemble et journée mensuelle de travail s’enchaînent pour mieux appréhender les concerts, le tout dans la convivialité et la bonne humeur.

Josiane Blavier demeure présidente et responsable des projets musicaux. Elle sera assistée par Michèle Jeannel, trésorière, Monique Vadot, secrétaire, et Yves Thévenon et Jean-François Ingargiola, membres.

Durant cette longue interruption due à la crise sanitaire, plusieurs musiciens de Mandol’in Echo ont rejoint l’ensemble à plectres régional de Burgondie, qui jouera à Chalon le 22 mai prochain sous la direction de Natalia Korsak, ancienne soliste de la Philharmonie Nationale de Biélorussie. Une date à noter dès à présent par tous les mélomanes de la région.



Gabriel-Henri THEULOT

Photo d’archive concert novembre 2019