Retour en images sur la 2ème édition du Château des frissons à La Loyère (1/2)

Organisée par les maisons de quartier de Chalon-sur-Saône, la 2ème édition du Château des frissons a été une fois de plus un succès. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

«Le château sera peuplé de créatures... Dirigez-vous dans l'inconnu, chaque pièce délivrera une animation glauque ou effrayante. Les survivants auront le droit à un repas machiavélique…»



Organisée par toutes les maisons de quartier de Chalon-sur-Saône avec la collaboration de quelques agents du Service Jeunesse et Vie Scolaire de la Ville, la 2ème édition du Château des frissons a eu lieu du 26 au 29 octobre au Château de la Loyère.



Une occasion amusante de fêter Halloween de façon sanglante.



Destinées aux jeunes plus de 12 ans et aux adultes, ces animations promettaient «les nuits de toutes vos peurs» autour d'un parcours cauchemardesques, de 19 heurs 15 à 20 heures 30.



Le château, accessible uniquement sur inscription auprès de votre maison de quartier, était ouvert aux familles et aux enfants de 3 à 12 ans pour vivre des petits frissons de 13 heures 45 à 18 heures.



Petits et grands étaient invités à revêtir des costumes terrifiants.



Un bus était proposé au départ des maisons de quartier des Prés Saint-Jean à 13 heures, des Aubépins à 13 heures 15 et du Stade-Fontaine aux Loups-Clair Logis à 13 heures 30.



Au programme de ces après-midis dédiés aux familles et aux enfants, maquillage, découverte des NACS*, danse, jeux, ateliers manuels, expériences de chimistes, chasse aux bonbons et un goûter.



À la fermeture du château pour les plus jeunes, c'était l'heure du briefing des animateurs grimés pour la soirée autour d'Anne-Laure Miller, directrice de la Maison de quartier du Plateau.



Bien entendu, la sécurité était de mise avec la présence notamment de bénévoles de la Croix Blanche. Les organisateurs conseillaient également aux âmes sensibles de s’abstenir, le niveau de peur de chacun étant très subjectif et aléatoire. De plus, le parcours dans le château était déconseillé aux personnes photosensibles (présence de lumières clignotantes) et les mineurs de plus de 14 ans pouvaient participer aux animations du soir sans accompagnateur mais avec autorisation parentale.

* Sigle pour «nouveaux animaux de compagnie».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati