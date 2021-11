Avec BrunchBox, Mélina vous livre petit-déjeuner, brunch et apéro à domicile

Après avoir travaillé de nombreuses années chez B2S, Mélina lance BrunchBox, un service de livraison de boxes à domicile pour petit-déjeuners, brunchs et apéros dans un rayon de 20 kilomètres autour de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Un petit-déjeuner? Un brunch? Sucré ou salé, sain et varié… tout ça livré à votre domicile sur un rayon de 20 kilomètres de Chalon-sur-Saône. C'est ce que propose Mélina Fournier, 28 ans, fondatrice de BrunchBox.



Ouvert depuis le mois dernier, ce service de livraison de boxes à domicile tombe à point nommé dans une période où nous n'avons pas forcément le temps de faire les courses ou se soucier de ce détail pour profiter d'une grasse matinée ou après une journée bien remplie.



«Je propose sept formules de boxes : la box sucrée en format duo et maxi, la box sucrée-salée en format duo et maxi, la box apéro, la box dînatoire et la box fruits. Par exemple, la box dînatoire à 27 euros est composée de quatre mini-cheeseburgers, quatre mini-croque-monsieurs, huit mini-tacos, et des brochettes tomates-mozza» détaille-t-elle.



Les prix oscillent entre 18 euros pour la box duo sucrée à 45 euros pour la box maxi sucrée, la box maxi sucrée-salée et la box fruits avec 4 boissons en passant par la box duo sucrée-salée à 20 euros.



«Dans la box maxi sucrée-salée pour bruncher avec ses proches, les personnes trouveront notamment quatre pancakes, quatre mini-viennoiseries, quatre jus de fruits, des tranches de pain, quatre viennoiseries, de la charcuterie, du fromage et des confiseries. La box contient des accompagnements comme du Nutella, du beurre et de la confiture», ajoute la jeune entrepreneuse.



À noter que, sucrée-salée ou sucrée, dans les deux boxes maxi à 45 euros, il y a des beignets et des donuts en plus.



La box apéro, livrée à partir de 18 heures, est à 40 euros avec 4 boissons soft (jus de fruits et boissons gazeuses) et 35 euros sans. Elle est composée de fromages, charcuteries, des mini-clubs sandwichs, des mini-brochettes tomates-mozzarella, des biscuits apéros, des tranches de pain et des olives.



Quant à la box duo sucrée à 18 euros, idéale pour un petit-déjeuner en amoureux et livrée à partir de 10 heures, elle est composée de 2 pancakes, 2 mini-viennoiseries, 2 viennoiseries, 2 jus de fruits, des tranches de pain, des fruits et des confiseries.



Formules duo pour deux ou maxi pour quatre personnes, toutes les boxes duo et maxi sont conçues par Mélina.



«Je suis très regardante sur les produits et je fais attention aux retours de mes clients. Végétarien, halal, non-halal, je m'adapte leurs préférences et leurs allergies», indique la jeune femme qui a grandit aux Prés Saint-Jean.



Après avoir étudié à la faculté éco-droit de l'Université de Bourgogne et travaillé 5 ans au sein de la plateforme téléphonique B2S, Mélina cherchait une activité qui lui correspondait.



«Avec le confinement, j'ai constaté que les services de livraison avaient le vent en poupe et j'ai toujours aimé préparer petits plats, des petites attentions pour mon entourage. J'avais besoin de trouver une activité compatible avec ma vie de jeune maman», explique la jeune femme.



Elle aimerait s'orienter à l'avenir vers la livraison autour de l'événemetiel (buffets, anniversaires, vernissages, inaugurations, enterrements de vie de jeune fille ou de garçon).



BrunchBox propose également d'ajouter à la commande des starbucks (différents parfums disponibles) à 3 euros, des suppléments comme pancakes, gauffres, mini-viennoiseries, viennoiseries, jus de fruits, confiseries, du Nutella, du beurre, de la confiture, des croque-monsieurs des ou encore des boissons pour les boxes apéro et dînatoire à 3 euros les deux boissons ou 5 euros les quatre.



Pour l'heure, BrunchBox n'accepte que les espèces et livre au-delà des 10 kilomètres uniquement les boxes à 45 euros avec deux jus de fruits jusqu'à 20 kilomètres de 10 heures à 22 heures.



N'hésitez pas à contacter Mélina pour toutes demandes particulières.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :

Adresse



BrunchBox

37 Rue de Thiard

71100 Chalon-sur-Saône

Contact



Page Facebook : Brunch Box

Instagram Brunchbox71