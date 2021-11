Joli TOP20 du rugby féminin U15 à Chalon sur Saône

Jeudi 28 Octobre, a eu lieu le TOP20 rugby Féminin U15 (fille née en 2007, 2008, 2009), à Chalon sur Saône.

Le Top20 a pour objet de réunir une partie des filles, licenciées dans un club de Bourgogne-Franche-Comté, catégorie U15, sélectionnées comme étant les plus aguerries, et/ou prometteuses à ce jour.

De façon à envisager pour certaines, peut-être un accompagnement vers le haut niveau, par le biais de l'académie et les sections d'excellences rugby présentes sur le territoire (Dijon, Lycée Hippolyte Fontaine et Chalon Lycée Mathias).

Le tout supervisé par le référant féminin auprès de la Ligue BGFC, Thomas Maréchal.

Au programme - test physique et évaluation technique individuelle le matin, suivi d'une après-midi riche de matchs, avec des oppositions touchés et plaqués.

Les sourires étaient au coeur de la journée passée par les filles, enthousiastes à pratiquer le rugby.... Et ce malgré un grand dépassement de soi pour chacune !

Parmi, les filles présentes pour l'occasion, 10 sont licenciées dans un club du bassin Chalonnais (Givry , Chagny, Buxy, Chalon ), 11 de SaôneetLoire ; sur un groupe de 16.

Ce constat n'est pas celui d'une année uniquement, mais de plusieurs. Chaque année la Saône et Loire et plus particulièrement le bassin Chalonnais sont les territoires les plus représentés pour les sélections départementales et régionales de rugby féminin.

Il y a un grand et solide vivier Saône et Loirien de filles rugbywomen, de part les motivations des clubs, ainsi que son comité départemental (codep71) à développer, accompagner, porter, le rugby féminin.

Seul bémol, lors du passage au lycée, les filles qui aimeraient jumeler études et sections rugby, sont orientées vers Dijon du fait de plus d'infrastructures, plus de moyens (économiques et humains), etc.

Il faut aussi à Chalon, par le biais de la section rugby féminin au Lycée Mathias, trouver des soutiens, engagements, partenariats et financements pour proposer une formation de qualité localement aux filles du bassin. Une action politique, économique, sociale et sportive qui devrait donner idées/forces/motivations à faire de même sur Nevers, Auxerre, Besançon par exemple... Une vraie dynamique de territoire reste une source d'exemplarité pour le sport au féminin.

Bravos à toutes et tous !!