Pour Manon Durque, la couture, il n'y a (presque) que ça de vrai

L’effet boule de neige sans doute aucun. Suite à l’incommensurable bonheur engendré par l’annonce de sa grossesse, Manon Durque a bifurqué peu à peu professionnellement vers la couture et ses réalisations potentiellement foisonnantes frappées du sceau de la fonctionnalité et de la joliesse.

L’exécutante se pliera de bonne grâce à vos besoins et envies les plus variés

La vie d’avant de l’habitante de Sassenay, c’était une fonction dans des bureaux de transport. La vie d’après, la mise sur pied au mois de mars 2021 d’une micro-entreprise répondant au nom de M.D petit univers. La venue dans le foyer d’Antoine Boivin et Manon Durque de la petite Ambre il y a une poignée de mois a fait accélérer le mouvement, au point que la maman de vingt-six ans ne jure à présent plus que par la confection dans les règles de l’art d’articles textiles. Autodidacte, la Sénochoise éprouve désormais sans discontinuer une inclination très forte en faveur de la fabrication de produits où la qualité s’avère impérieuse.

A l’aide de tissus garantis Oeko-tex ou Gots (bio), la minutieuse artisane a développé sa passion en dépassant le strict cadre de sa cellule familiale afin de l’exporter en direction des autres. Si son postulat de départ est matérialisé par tout ce qui a trait à la prime enfance et au-delà (couvertures, capes de bain, trousses de toilette, doudous, matelas à langer, protège-carnet de santé…liste non exhaustive), elle peut à la demande personnaliser ses créations de par l’intégration du prénom. Manon est également par ailleurs en capacité de répondre aux requêtes formulées par les adultes dans la discipline considérée, et fait son affaire de la broderie à la main. De quoi lui donner du grain à moudre et d’élargir son cercle vertueux. En l’espèce le néant originel sera alors battu à plate couture !

